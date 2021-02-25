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MEHMET BARLAS
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şimdi de ‘Ya 3’üncü dalga gelirse’ şarkısını söylüyor...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şimdi de ‘Ya 3’üncü dalga gelirse’ şarkısını söylüyor...

25.02.2021, Perşembe
Taze incir yerine patlıcan yiyen Temel'in "Siz bunu hem uzatmışsınız hem de tadını kaçırmışsınız" dediği gibi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 83 milyon kişinin yaşamına ipotek koyması süreci hem uzadı hem de tadı kaçtı... "Artık ev hapisleri galiba sona eriyor" diye konuşulurken "Acaba Sağlık Bakanı Fahrettin Koca buna ne der?" sorusu akla geliyor. Aslında Bilim Kurulu veya Fahrettin Koca ne derse desin, AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor. Ama ellerinde "Ya 3'üncü dalga gelirse" silahı var ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda suskun kalıyor.

Maskeden de mesafeden de bıktık
Açıkçası her televizyonu açtığımızda bize öğretilen maske, mesafe ve hijyen kurallarından bıktık. Ama ne yaparsak yapalım faydası yok. Çünkü toplumun yüzde 70'inin bağışıklanması durumu henüz gerçekleşmemiş. Bu yüzden restoranlar ve okullar açılırsa, 3'üncü dalga her an olabilirmiş.

Garip bir normal yaşam
Günlük ev hapsinin olmadığı duruma "Normal yaşam" diyoruz ya... Bu normal yaşama ne zaman döneceğimiz konusu da henüz dedikodu seviyesini aşamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulunmuştu. Meğer illerdeki kısıtlamalar, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek" olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecekmiş... Kısacası yaşınız 65'ten büyükse ve riskli kentlerden birinde yaşıyorsanız, sizin için normale dönmek hayal bile edilemeyecek.

Bahtsız iller de var
Son haritaya göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz'de. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu Giresun (217.51), Trabzon (207.54), Samsun (102.94) ve Rize (200.08) takip etti. En riskli il Ordu'da valilik, aldığı ek kararla, misafirliğe gitme, taziye ziyareti ve gün gibi sosyal aktivitelere izin verilmeyeceğini duyurdu. Yasaklamaların kalkmasında Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Çünkü önceki gün yayınlanan son haritaya göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39. Oranı 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in ise biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.
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