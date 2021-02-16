Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK terörünün yanında yer alan ABD’yi çok sert uyardı

Toplumsal yaşamımızın bir bölümünü ipotek altına alan PKK terörünün artık bir noktada tükenmesinin zamanı gelmiştir, geçmektedir. Son olarak esir aldıkları vatandaşlarımızı bir mağarada kurşuna dizmeleri, dilerim bardağı taşıran son damla olur. Devletin tüm kurumlarının ve yetkililerinin, PKK terörünü bitirmek için canla başla çalıştıkları kesindir. Ama yine de son nefesin kesildiği haberi bir türlü gelemedi.



Terör gerçeği

Türkiye'yi yönetmeye aday olan siyasetçilerin "terör" gerçeğini hesaba almadan hiçbir şeye aday olmayı düşünmemeleri gerekiyor. PKK yetmiyormuş gibi bir de FETÖ belası var başımızda. En çarpıcı olan gerçek de, bazen ülkedeki meşru muhalefetin, bazen de ülkenin uluslararası ittifaklarının, bu terör unsurları ile haşır neşir olmalarıdır. Nitekim PKK'nın son katliamında bize başsağlığı dileyen müttefiklerin yılan dilli olmalarını ya da FETÖ belasının bir Amerikan projesine dönüşmesini görmezden gelmek mümkün müdür?



Sabrın sonu mu?

Bu gerçeği sadece biz gazeteciler seslendirmiyoruz. Artık olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sabrını taşırmış durumda, Artık diplomatik nezaket lisanını kullanmaya gerek duymuyor Cumhurbaşkanı. Dün Rize'de söylediklerini hatırlayalım:

"- Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda şehit olan 3 asker ile teröristler tarafından alçakça katledilen, şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin bir kısmı 5 yıl, bir kısmı 6 yıl bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtaracağız hep bunun hesabını yaptık, çok uğraştık."



'Açıklama evlere şenlik'

"- İşte Amerika'nın yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef, bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak'a, binlerce TIR tank getirdiler, binlerce TIR mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler."



NATO ve samimiyet

"- Bu teröristlerle bizim güvenlik güçlerimiz de orada savaştılar. Şimdi artık yağma yok. Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız."

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