14 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Trump ve Erdoğan takıntılı Biden Amerika’sı ile nasıl başa
MEHMET BARLAS
Trump ve Erdoğan takıntılı Biden Amerika’sı ile nasıl başa

Trump ve Erdoğan takıntılı Biden Amerika’sı ile nasıl başa

14.02.2021, Pazar
Bakalım bu Biden'ın Amerika'sı ile nasıl baş edeceğiz? Çünkü bu garip bir ülke artık... Örneğin, Trump'a kilitlenmiş bir nefret kampanyası, Demokrat Parti çoğunluğunu simgeliyor. Aynı şekilde senatörlerin imzalarıyla gönderilen mektup da, bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saplantılı şekilde yaklaştıklarını gösteriyor.

Sıra oylamada
ABD Senatosu'nda Trump'ı azletmek isteyenlerin de onu savunanların da süreleri sona erdi. Şimdi sıra oylamada. Ve belli ki Trump yine aklanacak. Çünkü 100 sandalyeli Senato'da Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) onun aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

S-400'ler
Biden Amerika'sının Türkiye'ye bakışını ise, özellikle Türkiye ile Rusya'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in diyalogları şekillendireceğe benziyor. Nitekim ilk elde Türkiye, Amerika'dan bir kez daha gelen uyarıya rağmen, S-400 hava savunma sistemi konusunda kararlı olduğunu tekrarladı. Bu arada Amerika'da 54 senatörün Başkan Biden'a bir mektup göndererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörleşmekle suçlamaları da işe tuz biber kattı.

FETÖ tutkusu
Artık çok iyi biliyoruz. Bu Amerika ne olursa olsun, Türkiye'yi karıştırmayı bir varlık sebebi olarak gören FETÖ'den vazgeçemiyor. Türkiye'deki askeri darbelerle ilgileri olmadığını açıklıyorlar, ama 15 Temmuz'un asli maddi faillerinden olduklarını da gizleyemiyorlar.

Bekleyelim
Başta da söylediğim gibi, Biden Amerika'sının akıl sağlığı tam değil. Çünkü en başta bir Trump takıntısı var bu ülkede. Bu takıntının yansımaları ise bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, bazen de Putin'i hedef alıyor. Kısacası, bekleyerek göreceğiz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İstanbul’da kar yağışını beklerken Cumhurbaşkanı da Rize’de sitemlerle dolu konuştu... 13.02.2021 Cumartesi
Tarih kitaplarının yeniden yazıldığı bu zamanlarda, ABD’de Trump da yok edilmek isteniyor 12.02.2021 Cuma
Elon Musk, Mars’ta koloni kurarken Türkiye olarak Ay’a gidemez miyiz yani? 11.02.2021 Perşembe
Muharrem İnce, CHP’den kopmasını abartmadan da yeni bir parti kurabilir 10.02.2021 Çarşamba
Görevden zaten ayrılan bir kişi görevinden azledilebilir mi? 09.02.2021 Salı
Uzaya gönderilecek ilk Türkleri kim nasıl belirleyecek? 08.02.2021 Pazartesi
Gelişmişliğin, iktidarın seçimle değiştirilmesi anlamına geldiğini öğreneceğiz 07.02.2021 Pazar
Twitter, Bahçeli’yi sansürlediği için ‘Amerika gibi olduk’ diye sevinen var mıdır? 06.02.2021 Cumartesi
‘10 yılda 15 milyon genç yarattık’ diye övünürken, 2020’de her yaştan 83 milyon kişiye ulaşmışız 05.02.2021 Cuma
Eylemlere katılanlar, bunların ülkeyi nerelere götüreceğini tahmin ederler mi? 04.02.2021 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA