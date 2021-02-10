Muharrem İnce, CHP’den kopmasını abartmadan da yeni bir parti kurabilir

Bazı kavramları da olguları da abarttığımız kesindir. Bu arada bir siyasi parti olan CHP'ye de farklı anlamlar yükleyerek onu olduğundan başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyoruz. Bunlara bir örnek, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olması değil midir? CHP'ye bu çeşit bir anlam yüklediğimizde, CHP'nin her seçim yenilgisi Cumhuriyet'in de yenilgisi anlamına gelmez mi? Oysa bu çeşit bir arayış ancak "Cumhuriyet mi-Monarşi mi" şeklinde bir oylama yapılırsa cevap bulabilir.



İnce de abartıyor

CHP'yi abartma konusunda Muharrem İnce de elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Sanki bir siyasi partiden değil, bir siyasi hareketten istifa ediyormuş gibi açıklamalar yaptı. Bunu fırsat bilen CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. CHP bir tabela partisi olmuştur" sözleriyle CHP yönetimine yüklenen İnce'yi Cumhur İttifakı ağzı kullanmakla suçladı.



Kurtuluş Savaşı meydanları

CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine CHP'nin "asırlık çınar" olduğuna vurgu yaparak, "Partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmasını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da, 1923'te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse, şimdi oradadır" dedi.



Neden hep yenildi?

Evet... Bu söylem gerçekten aslında çok gülünç değil midir? Örneğin, Faik Öztrak'ın veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurtuluş Savaşı meydanlarındaki kuruluşta ne gibi yerleri olabilir? CHP'nin 1950'nin Mayıs'ında Demokrat Parti'ye yenilmesi, arkasından 1954'te de, 1957'de de yenilmesi ve 27 Mayıs 1960'taki askeri darbe sonrası yeniden iktidara aday olması, onun Kurtuluş Savaşı bağlantısıyla mı ilişkilidir? Yoksa hem Demokrat Parti'yi, hem Milli Selamet Partisi'ni, hem de Adalet Partisi'ni askeri darbelere hedef kılan Amerika Birleşik Devletleri, Kurtuluş Savaşı dürtüsüyle mi bu eylemleri gerçekleştirmiştir?

Muharrem İnce'ye tabii ki başarı diliyoruz. Ama bu dileğimizin, onun CHP'yi gerçek ötesi gibi gösteren sözleriyle ilgisi yoktur.

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