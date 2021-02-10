12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Muharrem İnce, CHP’den kopmasını abartmadan da yeni bir parti kurabilir
MEHMET BARLAS
Muharrem İnce, CHP’den kopmasını abartmadan da yeni bir parti kurabilir

Muharrem İnce, CHP’den kopmasını abartmadan da yeni bir parti kurabilir

10.02.2021, Çarşamba
Bazı kavramları da olguları da abarttığımız kesindir. Bu arada bir siyasi parti olan CHP'ye de farklı anlamlar yükleyerek onu olduğundan başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyoruz. Bunlara bir örnek, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olması değil midir? CHP'ye bu çeşit bir anlam yüklediğimizde, CHP'nin her seçim yenilgisi Cumhuriyet'in de yenilgisi anlamına gelmez mi? Oysa bu çeşit bir arayış ancak "Cumhuriyet mi-Monarşi mi" şeklinde bir oylama yapılırsa cevap bulabilir.

İnce de abartıyor
CHP'yi abartma konusunda Muharrem İnce de elinden geldiğince katkıda bulunuyor. Sanki bir siyasi partiden değil, bir siyasi hareketten istifa ediyormuş gibi açıklamalar yaptı. Bunu fırsat bilen CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum. CHP bir tabela partisi olmuştur" sözleriyle CHP yönetimine yüklenen İnce'yi Cumhur İttifakı ağzı kullanmakla suçladı.

Kurtuluş Savaşı meydanları
CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gazetecilerin sorusu üzerine CHP'nin "asırlık çınar" olduğuna vurgu yaparak, "Partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak ayrılmasını doğru bulmuyoruz. CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919'da, 1923'te, açıklamayı yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğunda neredeyse, şimdi oradadır" dedi.

Neden hep yenildi?
Evet... Bu söylem gerçekten aslında çok gülünç değil midir? Örneğin, Faik Öztrak'ın veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurtuluş Savaşı meydanlarındaki kuruluşta ne gibi yerleri olabilir? CHP'nin 1950'nin Mayıs'ında Demokrat Parti'ye yenilmesi, arkasından 1954'te de, 1957'de de yenilmesi ve 27 Mayıs 1960'taki askeri darbe sonrası yeniden iktidara aday olması, onun Kurtuluş Savaşı bağlantısıyla mı ilişkilidir? Yoksa hem Demokrat Parti'yi, hem Milli Selamet Partisi'ni, hem de Adalet Partisi'ni askeri darbelere hedef kılan Amerika Birleşik Devletleri, Kurtuluş Savaşı dürtüsüyle mi bu eylemleri gerçekleştirmiştir?
Muharrem İnce'ye tabii ki başarı diliyoruz. Ama bu dileğimizin, onun CHP'yi gerçek ötesi gibi gösteren sözleriyle ilgisi yoktur.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Elon Musk, Mars’ta koloni kurarken Türkiye olarak Ay’a gidemez miyiz yani? 11.02.2021 Perşembe
Görevden zaten ayrılan bir kişi görevinden azledilebilir mi? 09.02.2021 Salı
Uzaya gönderilecek ilk Türkleri kim nasıl belirleyecek? 08.02.2021 Pazartesi
Gelişmişliğin, iktidarın seçimle değiştirilmesi anlamına geldiğini öğreneceğiz 07.02.2021 Pazar
Twitter, Bahçeli’yi sansürlediği için ‘Amerika gibi olduk’ diye sevinen var mıdır? 06.02.2021 Cumartesi
‘10 yılda 15 milyon genç yarattık’ diye övünürken, 2020’de her yaştan 83 milyon kişiye ulaşmışız 05.02.2021 Cuma
Eylemlere katılanlar, bunların ülkeyi nerelere götüreceğini tahmin ederler mi? 04.02.2021 Perşembe
Hem eylemlere karşı önlem alınmalı hem de siyasi ortamı germekten kaçınılmalıdır 03.02.2021 Çarşamba
Cumhurbaşkanı, CHP yönetiminden de Kılıçdaroğlu’nun gaflarından da çok memnun 02.02.2021 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA