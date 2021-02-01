Bugünkü Kabine Toplantısı’nın sonuçları heyecanla bekleniyor

Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu ya da Kabine, aylardır beklenilen yumuşamaya ve normalleşmeye ilişkin kararlar alırsa, bu toplantı topluma huzur getirecektir.



Garip bir dönem

Koronavirüs salgını, zaten yetersizliklerle dolu olan insan dünyasını karanlığa sürüklemiştir. Bu salgın hakkındaki spekülatif değerlendirmeler olayı daha da anlaşılmaz hale sokmuştur.

Çin'de başlayan ve bizim Çin aşısı kullanarak önlemeye çalıştığımız salgın, hayatımıza dijital diktatörlük kavramını iyice sokmuştur.

Özellikle akıllı telefonların bu dijital diktatörlüğün esirleri haline soktuğu insanlar, bir de yasaklarla yalnızlığa ve izolasyona mahkum edilmişlerdir.

Çok yaygın bir komplo teorisine göre de, salgının büyük bir hızla yayılmasının nedeni, Amerika'da Trump'ın başkanlıktan ayrılmasını kolaylaştırmaktır.

Dijital medyanın Trump'a uyguladığı sansür, bu teoriye güç katıyor.



Her şey değişti

Salgının sınırlarımızdan girmeye başladığı 2020 yılının mart ayından bu yana, alıştığımız yaşam tarzı, sadece belleklerde kalmıştır. Mesela okula giden çocuklar artık okula gitmeyip evden derse katılıyorlar.

Yurt dışı yolculukları yapmak artık çok zorlaşmıştır. Eğer 65 yaş sınırını geçtiyseniz, yurt içi yolculuklar için de valilerden izin alıyorsunuz. Ayrıca bu 65 yaşını geçenlerin sokağa çıkabilecekleri saatler de çok sınırlıdır. Lokanta, restoran ve kafelerin kapalı olmaları sonucu milyonlarca kişi işsizliğe mahkum edilmiştir.



Salgın ve gerçekler

Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da, yönetime katılanlarda bütün bu gerçeklerin farkındalar. Ama salgının daha da fazla yayılıp, ölümlerle sonlanması, bir nevi çaresizlik getiriyor yönetenlere.., Bugünkü kabine toplantısında salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek. Son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılacak konular arasında.

Evet... Bütün Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapacağı açıklamalara kilitlecektir.

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