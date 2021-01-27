Soros’un yeni girişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinin vicdan sesi olmayı sürdürüyor. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yine en hassas ve en önemli noktalara ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle eylemlere karşı yaptığı uyarılar çok önemliydi. Şöyle dedi:



Prova mı?

"- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır. Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur ve refah istiyoruz, barış ve kardeşlik diliyoruz."

"- Halkalı'da tren bekleyenlere sadece gülüyoruz. Müfteri nasıl olur ispatlıyorlar. Üzerimizde oynanan oyunları kendi elleriyle çürütüyorlar. Yeri gelirse Yunus, yeri gelirse Yavuz olmasını biliriz."



Katile katil demek

"- Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. CHP Genel Başkanı ve İP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler."

Gezi olaylarını yaşamış ve daha sonra da 15 Temmuz 2016 darbe girişimine sahne olmuş bir ülkeyiz... Bu olaylardaki dış kaynaklı etkenleri artık hepimiz biliyoruz. "Soros" adı hepimiz için aynı şeyi ifade ediyor. Ve Amerika'da Biden başkan seçildikten sonra Putin aleyhindeki gösterilerin tırmanmasında da Soros parmağı olduğu ortadadır. Yani bizler de bu tür kışkırtmalara karşı hazırlıklı olmalıyız.



Soros ve Rusya

Nitekim Star yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılof, Rusya'daki gösterilerde neden Soros'un parmağının aranması gerektiğini şöyle hatırlatmıştı:

"- Şimdi olayın başka tarafına bakalım. Rusya'da muhalif aktivist Navalni'nin, uzun zamandır Soros Fonu tarafından fonlanmakta olduğu biliniyor. Kardeşine ait hukuk, danışmanlık, avukatlık firması seçimlerde bile, Soros tarafından para transferi yapılan kurum olarak gündeme düştü."



Dış parmak

"- Rusya'da Çarlık döneminin bitişi, Bolşeviklerin gelişi bile, görünürde Almanya merkezli olsa da, esas üst aklın İngiliz aklı olduğunu bilmeyen yoktur. Şimdi ise açıktan, üst aklın Soros görünümlü küresel ekibin olduğunu, göz ardı etmemek lazım."

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