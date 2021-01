Koronavirüslü yasaklar bizleri radyo günlerine geri götürdü...

Koronavirüs kaynaklı yasaklarla dolu aylarda "Radyo Günleri"ne geri döndük. Özellikle TRT'nin "Nağme"si gece gündüz arkadaşımız oldu. En anlamlı besteler ve en yetenekli sesler yanında, zoraki solistlerle de tanışık.



Çağlar Fidan

Benim her hafta heyecanla beklediğim program, çarşamba günleri saat 16.00'da İzmir Radyosu'ndan geldi. Çalışkan ve yetenekli sanatkâr Çağlar Fidan'ın Burcu Göktürk'le birlikte yaptığı program, sürpriz bestelerle doluydu. Çağlar Fidan'ın yorulmak bilmeyen araştırmacılığı, unutulmuş besteleri de gün ışığına çıkartıyordu. Çok geniş bir ses yelpazesine sahip olan Burcu Göktürk de, geçmişteki ustalar Mediha Demirkıran ya da Sabite Tur Gülerman veya Safiye Ayla gibi özenerek söylediği zaman çok hoş oluyor. Ayrıca bu ikilinin birlikte yaptıkları fasıllar da doyumsuz güzellikteler.



Solistler ve şarkılar

Her perşembe akşamı güzel ve yetenekli sanatçı Ayşen Birgör'ün "Yıldızlar Altında" programı, ne yazık ki koronavirüs yasaklarına takıldı. Eski seyircili programlar defalarca tekrarlanıyor. Keşke bu program seyircisiz olsa da yeniden çekilebilse... Radyo Nağme'de hemen her saat başında "Bir Solistten" diye şarkı programı var. Bu program geldiğinde İbrahim Suat Erbay, İhsan Güvenç, Mehmet Özkaya, Elif Güreşçi, Tuğçe Pala gibi isimler olabilir ümidiyle bekliyorum. Bu arada "Taş Plaktan" Münir Nurettin'i, Necmi Rıza'yı, Recep Birgit'i ve Ahmet Üstün'ü de hem hasretle hem de keyifle dinliyorum.



Fasıl programları

Tabii bir de oldum olası dinlemeye doyamadığımız fasıllar var Nağme'de... Her gün saat 17.30'da... Bu arada geçen akşam CRR Konser Salonu'nda naklen bir muhteşem fasıl programı vardı. Gül Yazıcı'lı, Çiğdem Yarkın'lı ve "Ahteri düşkün"le başlayan bir "Meydan Faslı"ydı bu... Bekir Ünlüataer'in bu fasılda okuduğu gazel de doyulmaz güzellikteydi. Bu arada Star Televizyonu'nda her cumartesi akşamı İbrahim Tatlıses'in giderek hızla sağlığına kavuşmasını sevinerek izliyorum.

