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Haberler Mehmet Barlas Amerika’da gündem Biden’ın yemin töreni, bizde ise FETÖ’cülerin toplatılması...
MEHMET BARLAS
Amerika’da gündem Biden’ın yemin töreni, bizde ise FETÖ’cülerin toplatılması...

Amerika’da gündem Biden’ın yemin töreni, bizde ise FETÖ’cülerin toplatılması...

20.01.2021, Çarşamba
Bütün dünya bugün Washington'da yapılacak olan Biden'ın yemin töreninin nasıl geçeceğini merak ediyor. Parça parça gelen haberlerde bazı eyaletlerde silahlı grupların sokağa çıktıkları belirtilmekte... Ama Washington büyük bir kışlaya dönüştürüldüğü için, burada bir olay çıkması galiba pek mümkün değil.

Veda mesajları
Bu arada Trump ile eşi Melanie'nin veda mesajları açıkçası dokunaklıydı. Bir göçmen olarak bu ülkeye gelip, mankenlik yaparken işadamı Trump'la tanışıp evlenen ve sonunda ülkenin 1 numaralı kadını konumunu kazanan Melanie, bu konumda Amerika'ya hizmet etmekten ötürü çok mutluymuş. Aynı şekilde bir veda mesajı yayınlayan Donald Trump, bakalım bundan sonraki yaşamını öfkeli bir siyasetçi olarak mı geçirecek?

FETÖ baskınları
Bizdeki gelişmelere gelince... Galiba sonu hiç gelmeyecek gelişme, çeşitli devlet kurumlarına ve özellikle ordu ile adliyeye sızmış FETÖ'cülerin toplanmalarıdır. Bu süreç gerecekten şaşırtıcı biçimde ve etkileyici rakamlarla devam ediyor. Açıkçası FETÖ ile mücadelenin aksatılmadan sürdürülmesi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde mümkün oluyor. Nitekim dün de İzmir merkezli 59 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 218'i muvazzaf asker, 238 kişi için gözaltı kararı var. Bakalım Biden'ın başkanlığı döneminde Amerika yine FETÖ'nün arkasındaki karanlık güç olmaya devam edecek mi?

Reform zamanı
Türkiye'nin siyasi gündemindeki en öncelikli konu ise reformlardır. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin il kongrelerine katıldı ve "Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez" dedi. "Reform gündemimizi oluşturmaya başladık" diyen Erdoğan, reformların kamuoyuna sunulma aşamasına geldiğini de belirtti.
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