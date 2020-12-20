Her şeyin insansızı yapılırken acaba insansız siyaset de düşünülür mü?

AA'da yer alan habere göre, Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, "Hedefimiz 2021 yılının sonlarına doğru seri üretime geçmek" demiş... Söz konusu olan şey "insansız helikopter"in üretimiymiş.



İnsansız helikopter

Dönmez, insansız teknolojiler alanındaki çalışmalara sürü teknolojileriyle başladıklarını ve bu alanda algoritmalar, yazılımlar oluşturduklarını açıklarken şöyle konuşmuş:

"- Odaklandığımız temel teknoloji ve çözüm, insansızlaştırabilme yeteneğiydi. 190 kilograma kadar iki insan taşıyabilen ve 3 saat kadar havada kalabilen bir platformdu. Global marketten insanlı bir platformu satın aldık ve Belarus menşeli bir mühendislik firmasıyla iş birliği yaparak dönüşüm sürecini başlattık."



İnsansız araçlar

Eğer Google'a "İnsansız" kelimesini yazarsanız, karşınıza sayısız aracın adı çıkıyor. İnsansız hava araçları, insansız taksiler, insansız uçaklar, bu araçlardan bazıları... Bunun yanında "insansız ordular" da var. Kısacası içinde bulunduğumuz yıl sadece koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeleri içermiyor. İnsanlık bu yıl neleri insansız yapabileceğine de odaklanmaya başladı.



İnsansız siyaset mi?

Acaba bu çalışmalar sırasında "insansız siyaset" ve "nsansız diplomasi" gibi alanlara da girilebilecek mi? Çünkü yaşayarak görüyoruz ki, insanlar nefrette, hasette ve çaresizlikte ölçüyü kaçırdıkları zaman, makinelerden daha fazla bozuluyorlar ve sahiplerine zarar veriyorlar.



Nefret üretimi

Bizim siyasetimizin bu tür hastalıklı insanları birbirlerine nefret kusarak demokrasinin askeri darbelerle kesilmesine ve insansız siyasete çanak tuttular. Bunların kalıntıları bugün de aynı çizgiyi izliyorlar... Seçim kazanarak iktidar olmaya çalışmak yerine, iktidardakilere hakaret ederek ve iftira atarak siyaset mesleğini icra ettiklerini zannediyorlar.

İşte bu tür densiz ve akılsız insanlar yüzünden bazen "İnsansız siyaset de icat edilse iyi olur" diye düşünüyorum.

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