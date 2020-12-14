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Haberler Mehmet Barlas Artık diplomatik nezaket rafa kalktı... Herkes ağzına geleni söylüyor
MEHMET BARLAS
Artık diplomatik nezaket rafa kalktı... Herkes ağzına geleni söylüyor

Artık diplomatik nezaket rafa kalktı... Herkes ağzına geleni söylüyor

14.12.2020, Pazartesi
Uluslararası ilişkilerde diplomatik nezaketin sürekli gündemde bulunduğunu zannedenler yanılıyor... Son dönemde nezaketin yerini kabalığın ve hoşgörünün yerini yobazlığın aldığını görmemek mümkün değildir. Son bir somut örneği Bakü'den verebiliriz... Öte yandan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde önceki gün alınan kararlar sonrasında Yunan basını küplere bindi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'ye yaptırım baskısı bitmedi" iddiasında bulundu.

Minsk Grubu'nu tersledi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Minsk Grubu heyetine, "Buraya gelmek sizin fikrinizdi, Minsk Grubu'nu buraya davet etmedim" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'i kabul ederken bunları söyledi.

Yok edeceğiz
Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, provokasyonun ardından "Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz" dedi.

İran'ın kabalığı
Diplomatik nezaketin rafa kaldırıldığı günümüz uluslararası ilişkilerine bir örnek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiire, İran'dan gelen tepkilerdir. Nitekim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kabul edilemez
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşına, söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkati çekti. Çavuşoğlu, buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek, bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletebileceği kanallar da açıkken İran tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Ekonomimizi yıkacaklarmış
Diplomatik nezaketin rafa kaldırılmasına bir örnek de ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, Al Monitor haber sitesine verdiği röportajdan alınabilir. Jeffrey Türkiye'ye yönelik kirli planları itiraf etti. Jeffrey, Ankara yönetiminin Ekim 2019'da Rojava'da başlattığı operasyonları durdurması için ABD'nin devreye girdiğini belirterek, Türkiye'nin operasyonlarına son vermemesi durumunda, "Ekonomilerini yıkmaya hazırdık" dedi.
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