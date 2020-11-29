Biden’la birlikte globalciler ve dolayısıyla vekâlet savaşçıları mı iktidar oldu?

Amerika'da Joe Biden'ın başkanlığı kesinleşmek üzere olduğuna göre, Trump sonrası dünyanın neye benzeyeceğini kestirmeye çalışmalıyız. Genel bir değerlendirmeye göre, Biden'la birlikte globalcilerin iktidarı da şekilleneceğe benziyor.



Obama'nın devamı

Biden daha önce Başkan Obama'nın yardımcısıydı. O dönemdeki gelişmeler bugüne de herhalde ışık tutacaktır. Örneğin Arap baharı sonrası bölgemizde yer alan darbeler ve vekâlet savaşları, o dönemin hatırlanan gelişmeleridir. Türkiye'yi hedef alan FETÖ'cü komplolar ve en son olarak 15 Temmuz darbe girişimi de o dönemin tatsız anıları arasındadır.



Derin Amerika

Trump'ın ayrılması ile Amerika'da globalcilerin tekrar iktidar olacağını söylüyoruz ama Trump döneminde de derin Amerika'nın kurumları bildiklerini okuyorlardı. Mesela Trump'ın çok ısrarlı olmasına rağmen Suriye'den, Irak'tan ve Afganistan'dan Amerikan askerleri çekilmemişti. Trump silah satarak Suudileri ve Araplarla barıştırarak İsraillileri yanında tutuyordu. Ancak kimse koronavirüs salgınının Amerika'daki yıkımının Trump aleyhine işlemesini durduramadı.



Trump'a sansür

Çok ilgi çekici bir durum da Twitter, Facebook gibi sosyal medyaların ve başta New York Times olmak üzere yerleşik medyanın da Trump aleyhindeki tutumları ve bu nedenle bir Amerikan başkanının bile sansür edilebilmesiydi. Bu arada koronavirüse karşı üretilen aşılar da ancak Trump seçimde yenildikten sonra kullanıma arz edilebildi. Yani global güç de Trump'a karşıydı.



FETÖ ve ABD

Yeni dönemden bizim nasıl etkileneceğimizi zaman gösterecek. Belli ki FETÖ yine Amerikan himayesinde ve güdümünde olacak. Biden'ın Türk demokrasisine bakış açısı ne yazık ki tarafsız değil... Güçlenen bir Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu hedefler, herhalde Biden yönetiminde Trump'ınkinden farklı değerlendirilecek.

Sonuçta bekleyelim, göreceğiz...

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