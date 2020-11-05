Amerikan siyasetinde artık ‘Trump’ diye bir gerçek var

Bazı çok akıllılara göre "Anket" denilen imkan varken seçim yapmak gereksiz bir lükstür. Sonunda bir kez daha, anketlere güvenmenin, insanı yanılgılara sürükleyebileceği kanıtlandı. Amerikan Başkanının seçiminde Biden'ın çok farkla kazanacağını öngören anketler yine yanıldılar. Bundan önceki seçimde de Hillary Clinton'u favori görmüşlerdi. Bu seçimde de Trump'ın yok olacağına inandırdılar dünya medyasını.



Trump diye bir gerçek

Bilemiyorum, Trump yeniden seçilecek mi? Ama Amerikan siyaset dünyasında Donald Trump diye bir gerçeğin olduğu seçimde ortaya çıktı. Trump'a "Akılsız sarışın" diye bakanların asıl akılsızlar oldukları anlaşıldı. Amerika'nın en az yarısı geleceklerini Trump'ın Başkan olmasında görüyorlarmış, bu anlaşıldı. Seçim sisteminin mektupla gelen oylar yüzünden topallaması, sonucun anlaşılmasını geciktiriyor ama sonuç ne olursa olsun Trump gerçeğinin üstü örtülemeyecek.



Cumhurbaşkanı öfkelendi

İçeriye dönersek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle CHP yönetimine dönük öfkeli tepkisini haksız bulmak mümkün değil. İzmir'deki hepimizi kederlere boğan depremin, CHP yönetimi tarafından istismar edilmesine öfkelenmemek mümkün değil. Üstelik son dönemde Van'dan başlayarak Elazığ ve Malatya depremlerinde AK Parti iktidarının gösterdiği üstün hizmet anlayışı göz önüne alınınca, bunun İzmir'e de aynı şekilde yansıyacağı kesin değil midir?



Babacan, Davutoğlu'na benzedi

İç siyasette ölçüyü kaçıran diğer bir figüran aktör de Babacan oldu. Babacan verdiği bir demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halk arasına giremeyeceğini falan söyledi. Çünkü ekonomik durum o kadar kötüymüş. Bu demeci birlikte izlediğim bir meslektaşım da "Acaba Babacan yüzde 2'yi geçebilir mi ki, 18 yıldır ülke yönetiminin başındaki kişiye dil uzatmayı deniyor? Acaba kendini Davutoğlu'na benzetmeyi mi hedefliyor?" dedi.

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