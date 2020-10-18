Markar Esayan’ın yokluğunu hepimiz derinden hissedeceğiz

Sevgili arkadaşım, meslektaşım, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, 51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzunca bir zamandır mide kanseri ile boğuşan Markar'ın kaybı bizleri böylesine üzdüyse, ablasının ne hissettiğini anlamak mümkündür. Onu da, Akşam'daki yazılarını da özleyeceğim.

Markar Esayan'ın arkadaşları ve meslektaşları olan bizler dışındakilere neler ifade ettiğini, onun arkasından yayınlanan mesajların bazılarına bakarak anlayabiliriz...



İnanmış kardeş

"Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi... Başımız sağ olsun Markar Esayan aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş... Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"Çok sevdiğimiz, güzel insan İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan aramızdan ayrıldı. Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu



Türkiye sevdalısı

"Bu ülkenin evladı, adam gibi adam, güçlü bir entelektüel ve vizyoner bir siyasetçi idi Markar Esayan. Sohbetini, gayretini, samimiyetini ve dostluğunu özleyeceğim. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Geçen yıl 'iyi yaşamaya, iyi ölmeye bakalım' demişti..." İletişim Başkanı Fahrettin Altun

"Ülkemizin demokratikleşme mücadelesine ilkeli ve şahsiyetli duruşuyla katkı sağlayan, Türkiye sevdalısı, İstanbul Milletvekilimiz, kıymetli arkadaşımız Markar Esayan'ın vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun." AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş



Bakalım Ermenistan Putin'i aldatabilecek mi?

İyi haberler ve kötüleri hep bir arada geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin yarınına olan inancımızı pekiştiren açıklamaları, iyi haberler içeriyordu. Buna karşı Ermenistan'ın son olarak Azerbaycan'ın Gence kentini füzelerle vurması ve çocukların da katledilmesi en kötü haberlerdi.

Ermenistan'ın Rusya'yı Azerbaycan'a karşı devreye sokmak için sivil hedefleri vurması, acaba Putin'i ne şekilde etkiliyor? Bu sefilce taktik gerçek bir devlet adamının sadece midesini bulandırır. Dilerim Putin bu oyuna gelmez. Ancak bir diğer gerçek de, Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarının önemli bir bölümünü daha kurtardığına ilişkindir.

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