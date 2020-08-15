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Haberler Mehmet Barlas Türkiye eski Türkiye değil ama bunun farkında olmayanlar var
MEHMET BARLAS
Türkiye eski Türkiye değil ama bunun farkında olmayanlar var

Türkiye eski Türkiye değil ama bunun farkında olmayanlar var

15.08.2020, Cumartesi
Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in Filistinlilerin içinde bulunduğu trajik durumun umursanmadığı anlaşma, uluslararası ilişkilerde din ve insanlık gibi olguların ağırlık taşımadığını kanıtlıyor. Aynı durum Mısır'ın kurduğu ilişkiler için de söz konusu değil midir?

Bizim açımızdan
Ancak Türkiye'nin ilişkilerinde durum farklıdır. Örneğin Türkiye için İsrail'in konumu Filistin sorununa endekslidir. Mesela Hindistan'la Pakistan anlaşmazlığında, Türkiye kayıtsız şartsız Pakistan'dan yanadır. Ya da Azerbaycan, Türkiye'den farksız bir ülkedir bizim için.

Erdoğan gerçeği
Bütün bu durumları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya bakış açısından soyutlamak mümkün değildir. Soğuk Savaş'ta başlayan Amerikan ittifakı bir anlamda Türkiye'yi Amerika'nın uç beyliği konumuna yerleştirmişti. Dünyadaki bağımsızlık hareketlerine bile Amerika'dan bağımsız biçimde yaklaşamazdık. Türkiye Amerika'ya bağımlıydı. Ama bu tek taraflı bir bağımlılıktı. Sovyetler Türkiye'yi Kıbrıs'tan ötürü tehdit ettiğinde Amerika olaya seyirci kalırdı.1974'teki Kıbrıs müdahalesinden sonra ise Amerika Türkiye'ye ambargo uygulamıştı.

Çıkarlar ve dostluklar
Daha önce de söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin dış siyaset çizgisini bağımsız bir yörüngeye oturttu. AK Parti'nin 18 yıllık iktidarında gerek Rusya gerekse Amerika, Türkiye'nin çıkarlarına anlayışla yaklaştıkları oranda yakın dost oldular. Şu anda Doğu Akdeniz sorunu dolayısıyla yaşanılan ve Türkiye ile Yunanistan'ı neredeyse bir savaşın eşiğine getiren gelişmeler de, aynı açıdan değerlendirilebilir. Bir başka deyişle Türkiye artık Amerika aksini söyledi diye davasından vazgeçecek bir ülke konumunda değil. Yunan siyasetçileri bu gerçeği görmezlerse ülkelerinin başı belaya girebilir.

Yeni Türkiye
Bir Türk olarak izlenilen dış siyaset çizgisi beni gururlandırıyor. Artık Türkiye ikinci sınıf bir ülke konumunda değil. Haklı davalarımızda sonuna kadar gitmeyi göze alan bir ülkeyiz. Ve Birleşmiş Milletler'in çoğunluğu ile Türkiye sürekli uyum halindedir. Avrupa ne ise Türk diplomasisi açısından Afrika da aynı önemdedir. Bu gerçeklerin ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındayız.
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