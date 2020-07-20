Amerika’daki seçimlerle uğraşırken Van Gölü’nde boğulanlarla ilgilenilir mi?

Derin Amerika ve yerleşik medya, Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmemesi için, yapılabilecek her şeyi yapıyorlar. Son olarak açıklanan ve telefonla yapılan bir nabız yoklamasına göre, Trump'ın rakibi Biden'ın tutulma oranı yüzde 55'miş. Yani Trump da en fazla yüzde 40'lar düzeyinde şans sahibiymiş.



Seçimler

Bu tür haberleri tabii ki ihtiyatla izlememiz gerekiyor. Çünkü geçen seçimde de Trump'ın rakibi Hillary Clinton bütün anketlerde önde çıkıyordu. Trump'a oy veren Amerikalılar, yerleşik medyanın ve derin Amerika'nın mensupları değiller. Bunlar milliyetçi, silah sahibi ve siyahlara, liberallere karşı olan kesim... Ayrıca sayıları 50 milyona yakın Evangelistler de Trump'tan yanalar.



Trump daha elverişli

Bir Türk vatandaşı olarak tabii ki Trump'ın yeniden seçilmesini istiyorum. Çünkü bütün belirtiler Trump'ın yeniden seçilmesi halinde Amerika'nın içine döneceğini işaret ediyor. Trump, Amerika'nın eskimiş ve köhnemiş alt yapısını yenileyeceğini söylüyor. Yeni yollar, hava limanları yapacağını söylüyor. Tabii bir de Trump'ın rakibi Biden'ın hatırlattığı Obama Amerikası'nın bizi de rahatsız eden dış siyaset yöntemleri var. Vekalet savaşları, terörizmin desteklenmesi ve istikrarsızlıkların körüklenmesi... Biden bu çizgiden çıkacağını hiç söylemiyor. Ayrıca Biden'ın yardımcısının kim olacağı da hala belli değil.



Boğulan göçmenler

Amerikan siyasetindeki gelişmeleri izlerken, Van Gölü'ndeki teknede boğulan göçmenlerin sayısının 59'a çıkması teferruat gibi geliyor insana... Ya da Bodrum plajlarındaki güzel vücutlu ve ünlü yıldızlarla ilgili haberler, tabii ki 59 bahtsız göçmenin kaderinden daha fazla ilgi çekicidir.



Ayasofya'da namaz

Türk siyasal yaşamındaki en ilgi çekici durum ise, ana muhalefet yöneticilerinin hangi konulara kilitlenip kurultaylarına yön verecekleridir. Örneğin Ayasofya'da namaz kılınmasının sadece Muharrem İnce'ye görev olarak verilmesi sorunsalı var şu anda CHP'nin gündeminde... Evet... Zor ve karmaşık zamanları yaşıyoruz. Bereket Osmanlı'nın son dönemindeki yenilgiler geçmişte kaldı. O dönemde biz Türkler de sürekli göçmen statüsünde değil miydik?

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