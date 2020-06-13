Tarihi ideolojik ezberlere bağlarsanız sonunda Kristof Kolomb heykelleri yıkılır

Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu kargaşayı izlerken, "Biz de yakın geçmişte böyle değil miydik" diye düşünmüyor musunuz? Yani tarihi gerçeklere dayalı biçimde öğrenmez ve ezberlere kulak vererek anlamaya çalışırsanız, siz dün yanlış gelenlerin doğru, doğru diye düşündüklerinizin de yanlış olduğuna inanmaya başlarsınız.



Aynı durum

Cumhuriyet'in ilk döneminde de Sultan 2'nci Abdülhamit resmi ideoloji tarafından hain olarak ilan edilmemiş miydi? Bu yanlış düşünce Turgut Özal tarafından kınanmıştı. Şimdi de Ayasofya'ya ilişkin tartışmalar yapılırken, Ayasofya'nın müze yapılması kararının gerekçelerine bakılmadan bu kararın adeta kutsal olduğunu ilan edenlere rastlanmıyor mu?



Kolomb hedefte

Amerika Birleşik Devletleri'nde kölecilik ve sömürgecilik geçmişi tartışılırken Amerika kıtasının kapılarını eski dünyaya ve özellikle Avrupa'ya açan ünlü İtalyan kâşif Kristof Kolomb'un heykelleri de yıkılmaya başlandı.



Heykeller yıkılıyor

Virginia eyaletine bağlı Richmond kentinde Kolomb'un bir heykeli kaidesinden indirildikten sonra yakılarak göle atıldı. Floyd'un öldürüldüğü Minnesota'da Kolomb'un üç metrelik bronz heykeli devrildi. Boston ve Miami'de de protestocular Kolomb heykellerine saldırdı. Boston'da kent merkezindeki heykelin başı koparıldı.



Sömürgecilik

Kristof Kolomb, Katolik İspanyol krallarının mali desteğiyle 15'inci yüzyılın sonları ve 16'ncı yüzyılın başlarında Karayipler, Orta ve Güney Amerika'ya dört sefer düzenlemiş ve Yeni Dünya olarak bilinen kıtada Avrupa sömürgeciliğini başlatmıştı



Konfederasyon generalleri

Bu arada geçen hafta Virginia Valisi Ralph Northam, Konfederasyon generali Robert E. Lee'nin Richmond'daki heykelinin kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak mahkeme bunun için yürütmeyi durdurma emri verdi. ABD Başkanı Donald Trump da ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi önerisine karşı çıktı.



Trump oy bekliyor

Donald Trump, ırkçılık karşıtı protestolarla yeniden gündeme gelen öneriyi "değerlendirmeye bile almayacağını" açıkladı. Bu üslerin tamamı Trump'ın 2016'da başkan seçilmesine katkıda bulunan güney eyaletlerinde. Trump 3 Kasım'da yeniden ABD Başkanı seçilebilmek için yine bu eyaletlerin desteğine ihtiyaç duyuyor.

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