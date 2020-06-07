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Haberler Mehmet Barlas Normalleşme sürecine karamsar bir ruhla girmiyoruz
MEHMET BARLAS
Normalleşme sürecine karamsar bir ruhla girmiyoruz

Normalleşme sürecine karamsar bir ruhla girmiyoruz

07.06.2020, Pazar
Koronavirüs salgınının günlük hayatımızı altüst ettiği günler galiba geride kalıyor. Gerçi normalleşme süreci de çok çabuk geçmeyecek ama yine de eskisinden daha rahatız... Tatile çıkacaklar yollara düşmeye başladılar. Sokağa çıkmak da artık lüks değil...

Kötümser değiliz
Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak tabii ki, koronavirüslü günlere neleri kurban ettiğimizi merak ediyoruz. Aylarca kapalı kalan iş yerlerinin mali durumları ve tabii ki bu dönemin istihdama yansıması acaba ne olacak? Ancak genel tabloya bakıldığında çok kötümser olmamamız gerekiyor. Enflasyon tek rakamlı sayılarda, kalkınma ise dünya ortalamasının üzerinde.

Büyük sorumluluk
Bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük sorumluluk düşüyor. Açıkçası o da bu sorumluluğun gereklerini aralıksız yerine getirmeye çalışıyor. Her gün yeni bir kredi imkanı hem girişimcilere hem de tüketicilere dönük olarak açıklanmakta.
Berat Albayrak önceki gün İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın mensupları ile konuşurken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinerek şöyle dedi:

Meyveler toplanıyor
"-Yeni sistemin getirdiği güçlü ve hızlı karar alma fonksiyonunun da katkısıyla, gelişmiş ülkelere ve diğerlerine kıyasla Türkiye birçok anlamda pozitif ayrışarak 3 aylık bir dönemi geride bıraktı. Sağlık ve ekonomik anlamda ortaya koyduğumuz sahadaki aksiyon planları ve adımları birçok ülkeye kıyasla kararları hızlı ve güçlüydü. Bunun meyvelerini topladık. Toplamaya da devam ediyoruz."

İstihdam paketi
Albayrak ayrıca "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız çok geniş kapsamlı ciddi bir istihdam paketinin hazırlığı içerisinde. Bizler de koordinasyon ve destek noktasında birlikte elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz" dedi.
Evet... Bir iyimserlik içinde normal döneme geçiyoruz. Bu d��nemde Berat Albayrak'ın sorumluluğu çok fazla olacak.
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