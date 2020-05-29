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MEHMET BARLAS
AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler CHP’yi gündemde tutuyor

AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenler CHP’yi gündemde tutuyor

29.05.2020, Cuma
İlgi çekici bir çelişki var siyasete bakış açılarımızda... Özellikle iktidar partisinin ve Cumhur İttifakı'nın tutumundan yana olanların davranışlarında görülüyor bu çelişki...

Büyük başarı
Şöyle ki... 20 yıla yakın süredir iktidarda olan AK Parti ve lideri Tayyip Erdoğan ülkenin kaderini de, yapısını da değiştirdi. Türkiye artık dünyanın en güçlü 20 ülkesinden biri olarak yarına güvenle bakıyor. Alt ve üst yapısı hayal edilemeyecek oranda yenilendi. Dev yatırımlar Türkiye'yi yeni bir döneme taşıdı. Bunu en son olarak sağlık alanında görmedik mi? Hastanelerimizin düzeni dünyanın en gelişmiş ülkelerini geride bıraktı.

Çağ atladık
Açıkçası her alanda gerçekten çağ atladı Türkiye... Kendisine hedef olarak belirlediği alanlarda, Türkiye ile yarışa girmek çok kolay değil. Örneğin kendi silahlarını yapabilmek konusunda dünya çapındaki başarılara imza atıyor. İnsansız hava araçlarının Libya'daki başarıları dünyaya parmak ısırtıyor.

Halk desteği
Bu siyasi başarıların sonucu halk desteğinin AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın arkasında yoğunlaşmasıdır. Son olarak koronavirüs salgını ile mücadeledeki başarılar da, kamuoyu anketlerine destek rakamları ile yansıdı. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun tutulma oranı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarısı kadar bile değil.

CHP propagandası
Buna karşı AK Parti'yi tutan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyenler, hemen her gün sadece CHP'den ve onun yandaşlarından yakınan yorumlar yapıyorlar. Seçmen katında fazla bir varlık gösteremeyen CHP, bu yakınmalar olmasa belki unutulacaktır. Ama her dakika ve her gün CHP'den ve onun yandaşlarından yakınan yorumlar sayesinde, CHP varlığını sade sürdürmüyor. Güçleniyor da...

Son bulmalı
Bu gariplik artık sona ermelidir. CHP'yi güçlendirmek ve her dakika onun varlığını hatırlatmak, AK Parti taraftarlarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekçilerinin görevi olmamalıdır.
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