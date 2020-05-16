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Haberler Mehmet Barlas CHP’nin HDP ile işbirliği bu partiyi giderek marjinalleştiriyor
MEHMET BARLAS
CHP’nin HDP ile işbirliği bu partiyi giderek marjinalleştiriyor

CHP’nin HDP ile işbirliği bu partiyi giderek marjinalleştiriyor

16.05.2020, Cumartesi
Siyasal yaşamımızın en büyük sorunlarından birisi ana muhalefet partisi CHP'nin, bazı üyelerinin meşru siyasetin sınırlarını zorlamaları yanında, bu partinin HDP ile yaptığı işbirliğinin sınırlarının da belirsiz oluşudur. Söylediğimize verilecek son örnekleri, PKK'nın Van'da gerçekleştirdiği hain saldırıya karşı, CHP'nin gösterdiği tepkilerin niteliğinden verebiliriz.

Eş Başkan gibi
Örneğin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu saldırıyı kınarken PKK'dan hiç söz etmemiş, CHP'nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise, gözaltına alınan HDP'lilere destek mesajı yayınlamıştır. Bu yapı derinine değerlendirildiğinde CHP'de de HDP'deki gibi bir eş başkanlık sistemine kayma eğiliminden söz edilebilir.

Erdoğan kınadı
Buna karşı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk meşru siyasetinin tüm öğeleri Van saldırısına karşı çok açık ifadelerle olayı kınamışlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olaya ilişkin açıklaması şöyledir:
"-Dün (önceki gün) Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Hainlere ödetilecek
Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."

38 gözaltı
Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında HDP Özalp İlçe Başkanı ve 5 yöneticinin de bulunduğu belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca önceki gün uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği anımsatıldı.

İki şehit var
Yardımı dağıtan ekibin ilçe merkezine dönerken yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişilerin uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradığı hatırlatılan açıklamada, "Bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuş, bir vatandaşımız ise saldırıdan yaralı kurtulmuştu. Saldırganlar olay sonrası bölgeden kaçarak izlerini kaybettirmişti." denildi.
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