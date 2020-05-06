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Haberler Mehmet Barlas Amerika 3 trilyon dolar daha borçlanmayı planlıyor
MEHMET BARLAS
Amerika 3 trilyon dolar daha borçlanmayı planlıyor

Amerika 3 trilyon dolar daha borçlanmayı planlıyor

06.05.2020, Çarşamba
Bu salgın günlerinin bazı ülke yönetimlerini delip geçecekleri kesindir. Tabii eğer at gözlüğü takmışsanız ve dünyada salgını yaşayan yegane ülkenin Türkiye olduğunu zannediyorsanız, durumu farklı görürsünüz. Ana muhalefet sözcüsü olarak basına açıklama yapar ve "Bizim vatandaşlarımız maske bulamazlarken, iktidar dünyaya maske yardımı yapıyor" diye eleştiri de yaparsınız...

Amerika böyledir
Ah bunlar Amerika'da siyaset yapsalar acaba neler diyebilirlerdi ki? Örneğin Michigan'daki bir mağazaya maskesiz girmek isteyen bir kadını durdurduğu için, mağazanın bekçisini kadının kocası öldürmüş... Neyse... "Olur böyle şeyler Amerika'da" deyip geçersiniz...

Trilyonlar
Ama ya hükümetin salgın günlerinin ekonomik yaralarını sarmak için 3 trilyon dolar borçlanmaya karar vermesi hakkında ne derdiniz acaba? Düşünün ki 1 trilyonun içinde 1000 tane 1 milyar dolar vardır. Evet... Ve şu anda Amerikan devletinin borcu tam 25 trilyon dolarmış.

Bütçe açığı
ABD Kongresi'nin Bütçe Ofisi'ne göre bu yıl bütçenin 3.7 trilyon dolar açık vermesi bekleniyormuş. Aynı hesaplara göre Amerika'nın gayri safi ulusal hasılasına eşit miktarda borcu varmış. Amerika'da muhalif olsaydınız acaba bu borçlanma rakamları hakkında ne derdiniz? "Oh ne rahat bu ülkeyi yönetmek, elinde dolar basan matbaa makineleri varken, borçlan borçlanabildiğin kadar" mı derdiniz acaba?

IMF meselesi
Bazı ileri gidenler "Neden IMF'den borç almıyoruz" diye AK Parti iktidarını eleştiriyorlar ya... Bir bilseler ki burada önemli olan IMF'den borç almak değil, IMF ile stand-by anlaşması yapıp Türk ekonomisinin iplerini IMF'ye teslim etmemektir.
Neyse... Bunlar galiba ayrıntıdır... Amerika'nın dolarlarının bir bölümünü FETÖ yediğine göre bize sadece "Afiyet olsun" demek düşer...
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