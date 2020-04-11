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Haberler Mehmet Barlas Bill Gates’e göre koronavirüs kâbusu 2021’e kadar sürebilir
MEHMET BARLAS
Bill Gates’e göre koronavirüs kâbusu 2021’e kadar sürebilir

Bill Gates’e göre koronavirüs kâbusu 2021’e kadar sürebilir

11.04.2020, Cumartesi
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 2015 yılında yaptığı konuşmada bugünü tüm ayrıntıları ile anlatmış olması, "Acaba bu koronavirüs salgını önceden planlanmış savaş benzeri bir girişim miydi" sorusunu şiddetle akıllara getirmişti. Bu tür spekülatif değerlendirmelere göre, koronavirüs yeni tür bir savaşın aracı olabilirdi.

En büyük olay
Bu tür spekülasyonlar yoğunlaşırken ve "Hedef Çin miydi yoksa Amerika mıydı" benzeri sorularla konu genişletilirken, Bill Gates "The Finacial Times"a yeni açıklamalar yaptı. Daha önceki yıllarda salgın hastalıkların insanoğlunun en büyük sorunu olduğu iddiasını farklı platformlarda dile getiren Gates, koronavirüsü insanların hayatlarında yaşadıkları en büyük olay olarak nitelendirdi. Koronavirüsü çok önceden bildiği iddia edilen Bill Gates, geçtiğimiz günlerde 7 aşı fabrikası birden kuracağını açıklamıştı.

Kâbus ne zaman biter?
Bill Gates, Amerikan PBS kanalına yaptığı açıklamalarda ise koronavirüs salgınındaki en kötü ihtimali anlattı: Buna göre kâbus 2021'e kadar sürecek! Koronavirüs aşısının kullanıma sunulması asgari bir yıl sürecek. Aşı olmadan hiçbir şey normale dönmeyecek. Fazla sayıda insanın katılacağı etkinlikler artık yapılmayacak. Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulacak. 67 yaşındaki Gates her 20 yılda bir koronavirüs benzeri bir salgın ile karşılaşabileceğimiz görüşünde.

Bizde 12 Nisan önemli
Koronavirüsün yol açtığı salgına ilişkin olarak Türkiye kaynaklı değerlendirmelere göre de virüsün yüzde 60'ı İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldı. Büyükşehirler ve Zonguldak şehrine giriş çıkışın başlamasının ardından koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan Pazar günü bitiyor. Bu tarihten sonra eğer vaka sayısı ve ölümlerde gerileme görülmezse farklı farklı ve çok katı önlemler gündemde!

"Bu savaşı kazanacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türk Konseyi Zirvesi'ne hitaben yaptığı konuşmada "Bu savaşı elbette kazanacağız. Salgın sonrası için de hazırlık yapmalıyız. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü belirginleştirecek ve küresel gücünü artıracaktır." dedi.
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