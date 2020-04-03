Çinliler kedileri ve köpekleri yemekten galiba artık vazgeçiyorlar

Koronavirüs salgını insanlığın zayıf ve hastalıklı yanlarını da açığa çıkardı... Bu salgına kadar Çin'de ya da Güney Asya ülkelerinde nelerin yenildiğine falan fazla önem vermezdik. Salgından sonra Çinliler'in yarasa yemeleri veya akrepleri sofralarına almaları dikkat ve öfke çekmeye başladı.



Hayvan pazarı

Bu salgının başladığı Wuhan kentinde normal şartlara döner dönmez hayvan pazarının açılması ve bu pazarda yarasaların, akreplerin tezgahları doldurması, dünyanın dikkatini çekti. Bu pazarda paslı demir kafeslerdeki kediler ve köpekler de, Çinliler'in farklı beslenme alışkanlıklarını simgeliyorlardı.



Kediler ve köpekler

Evet... Bizlerin göz bebeğimiz gibi baktığımız kediler ve köpekler, Çin'de pişirilip yeniliyor. Dün gelen habere göre de Çin'in Guangdong bölgesinde yer alan Şenzen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs'ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin'deki ilk kent olacak. "Humane Society International"ın (HSI) göre, 2019 verilerine göre, Asya genelinde yılda 30 milyon köpek öldürülüyormuş.



Virüs kaynakları

Bu arada pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1.7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısının insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor. "Çin Mühendislik Akademisi"nin yayınladığı bir rapora göre vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin ediliyor.



Garip bir mutfak

Bir dönemde Afrika'daki yamyamların insan eti ile beslenmeleri dünyanın geri kalan bölümünde tepkilere sebep olurken, Çinliler'in kedileri ve köpekleri kesip yemeleri fazla dikkat çekmiyordu. Ama artık Çin mutfağı da dünyanın gündeminde... Şenzen kentinde kedi ve köpek yemekleri yasaklanırken, bu yasak tüm Çin'i kapsadığı takdirde, Çinlilerin mutfaklarında oluşacak boşluğu nelerle dolduracakları merak ediliyor. Sadece akreplerin ve yarasaların kedi ve köpeklerin yokluğunu gidermeyecekleri söyleniyor.

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