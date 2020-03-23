Sokağa çıkma yasağına ve karantinaya uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası var

İnanılacak gibi değil ama 65 yaş üzerindekiler de sokağa çıkma yasağına uymamış. Mesela İstanbul'da Kasımpaşa'daki yaşlılar sabahın erken saatlerinde kendilerine sokağa atmış. Cami avluları ve ara sokaklar yaşlılar nedeniyle dolup taşarken, 84 yaşındaki bir adam da akülü aracıyla sokaklarda tur atıyormuş... Bu adam "Dışarıya çıkmayın dediler ama çıktım hava alacağım. Ekmek, tavuk ve içecek aldım" demiş.



Validen uyarı geldi

Oysa her kanaldan "Sokağa çıkmayın" diye uyarılar yapılıyor. Üstelik bu uyarılar sade 65 yaş üzeri olanlar için değil. Herkes uyarılıyor. Üstelik bu yasağa uymamanın 3 bin 150 lira para cezası var. Son olarak İstanbul Valiliği de evden çıkılmaması konusunda uyarı yaptı. Vali Yerlikaya, "Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız. Bu topyekûn bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız." dedi.



Antalya ve İzmir

Yasaklara uyulmaması sade İstanbullulara özgü bir durum değil. Antalya'da, koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, tur otobüsüyle Düden Şelalesi'ne turistler getirilmiş... İzmir'de de yaşlılar yasağa rağmen pazarlara çıkmış.



Dedesini suçlamış

Bu arada yaşından memnun olmayanları da var olduğu anlaşılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getiren genelgesinin ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde pazarda satış yapan Cevriye Şen (65) polis tarafından evine götürülmek istenmiş... Aslında 61 yaşında olduğunu, dedesinin kimliği alırken 4 yaş büyük yazdırdığını öne süren Cevriye Şen, ekip otosuyla evine götürülmüş.



Önce para cezası...

Yasakları dinlemeyenler acaba bu yasaklara uymamanın müeyyidesi yok mu zannediyorlar. Mesela Almanya'dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandığını duyunca ne yapmışlardır acaba?. Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulamış... Tekrarı halinde de çifte, aynı cezanın kesileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195 maddesinden suç duyurusunda bulunulacağı bildirilmiş.

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