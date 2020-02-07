Uçak kazası Sabiha Gökçen’de değil yeni havalimanında olsaydı ne gürültü kopardı?

Bazıları için felaketlerden bile kârlı çıkmak mümkündür... Örneğin çığ altında kalanların yasını yaşarken, birilerinin kalkıp "Cumhurbaşkanının danışmanı yüzünden çığ felaketi yaşandı"dediklerini duymadık mı?



Ya orada olsaydı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza eğer yeni İstanbul Havalimanı'nda olsaydı, birilerinin bu olayı nasıl istismar edeceklerini hayal edebiliyor musunuz? Ama şimdi elverişsiz hava şartlarının ve şiddetle yön değiştirebilen fırtına şiddetindeki rüzgarların, her hava alanında olabileceğini bilmek durumundayız. Belli ki böyle bir durum Pegasus uçağını piste çarptı...



Fetöşistler...

Artık kafalarımızı perdelerden kurtarıp, özgürce düşünmeye alışmamızın zamanı geldi geçiyor... Hem toplumu hem de devleti kuşatmaya çalışan FETÖ komplolarının faillerini cezalandırmak yerine birbirimizi yemeye çalışmamız da aklı zorlayan durumlardan biri değil midir? Mesela FETÖ'nün siyasi ayağı üzerindeki tartışmalar sırasında eski Genelkurmay Başkanlarından birinin anlamsız bir taraflılıkla polemiklere karışması aklı zorlamıyor mu?

FETÖ konusunda gerçek bir uzman olan Hüseyin Gülerce'nin dünkü Star'da yer alan yazısından alıntı yaparak bu konuyu noktalıyorum:



Gülerce'nin yazısı

"-FETÖ'nün FETÖ olduğunun anlaşıldığı andan itibaren bu terör örgütü ile en büyük mücadeleyi Erdoğan ve AK Partisi verdi. Yani 2013'ün ikinci yarısından itibaren önce Paralel Devlet Yapısı (PDY), sonra da FETÖ denilen bu ihanet şebekesi ile hayatını ortaya koyarak Erdoğan mücadele etti."

"-CHP ne yaptı? CHP bu mücadeleye hiç destek vermedi. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün bir kaset komplosu ile Genel Başkan olduktan sonra CHP; yani FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra hep FETÖ'nün siyasi ayağı oldu."

"-CHP, dönüyor dolaşıyor Erdoğan'ın FETÖ ile hayatını ortaya koyarak yaptığı mücadeleyi gözden kaçırmaya uğraşıyor. Şimdi de eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u sahneye çıkarıyorlar."

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