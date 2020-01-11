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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlilikleri teşvik eden sözleri farklı yorumlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlilikleri teşvik eden sözleri farklı yorumlanıyor

11.01.2020, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evlilik dışı hayat biçimi" şeklinde nitelediği yaşam biçimi üzerindeki tartışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Engelli Memur Atama Töreni'nde evlenme yaşının yükselmesinden şikâyetçi olmuş ve "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya!" şeklinde tepki göstermişti.

Hayat biçimi mi?
Erdoğan "Evlilik dışı hayat biçimi" diyerek şu çağrıyı yapmıştı:
"-Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonların çoğu bunun kampanyasını yapıyor. Aile kurumlarını kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız"

Ömer Çelik ve evlilik
Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki açıklamaları hakkında en ilgi çekici tepkiyi kendisi de müzmin bir bekar olan yazar arkadaşımız Melih Altınok "Biz niçin evde kalıyoruz?" başlıklı yazısı ile seslendirdi. Melih Altınok şöyle diyordu:
"Bu konuda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yapacağı açıklamayı merakla bekliyorum. Zira partinin yetkili organları bu konuda mutlaka kapsamlı bir araştırma yapmıştır diye düşünüyorum."

Neler oluyor?
Eğer Ömer Çelik bu konuda yapacağı açıklamalar sırasında nişanlandığını ve evlenmek üzere olduğunu açıklarsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin insanlar üzerindeki etkisi tartışılmaz hale gelmez mi? O durumda Melih Altınok da herhalde hemen evlenmek üzere arayışlara girecektir.

Meghan ve Kraliçe
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilikleri şiddetle teşvik eden sözlerine İngiliz Kraliyet ailesinin olumsuz tepkiler göstereceği de muhtemeldir. Bir Amerikalı aktris olan Meghan Markle'ın Prens Harry ile yaptığı evlilik, bilindiği gibi Harry'nin Kraliyet ailesinden kopmasına kadar dayandı. Kraliçe Elizabeth'in bu durumu yorumlayan bir mesaj yayınlaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bu evlilik işlerine sakın karışma" diyerek tavsiyede bulunması bekleniyor.
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