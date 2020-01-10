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MEHMET BARLAS
Yaptıkları yetmezmiş gibi Amerika İran’a ‘Görüşelim’ diyor...

Yaptıkları yetmezmiş gibi Amerika İran’a ‘Görüşelim’ diyor...

10.01.2020, Cuma
Kabadayılar aleminin sayılı fırtınalarının kol gezdiği eski İstanbul'da, bir kabadayıya yapılacak en ağır aşağılama, o kabadayının nargilesinin ateşinden sigara yakmakmış.
O ünlü kabadayılardan biri bir mahalle kahvesinin önünde nargilesini tüttürmekteymiş. O mahallenin bıçkınlarından biri gelmiş kabadayının yanına, konuşmaya başlamış:
-Ağam ben ahlaksız bir adamım... Ayrıca annem de bir fahişe, babamı sorarsan bir kadın satıcısıdır. Bu dünyada benden daha aşağılık bir insan yoktur.
Bu bıçkın sözleri söyledikten sonra cebinden sigara paketini çıkartmış. Bir sigara alıp, kabadayının nargilesinin ateşi ile yakmış. Kabadayı bu bıçkına şöyle bir bakmış, dişlerini gıcırdatarak söylenmiş:
-Ben sana ne diyeyim ki? Bana söyleyecek söz mü bıraktın?

İnanılacak gibi değil
Bağımsız bir ülkenin topraklarında bir diğer ülkenin generalini katlettiren Başkan Trump yaptıklarına gül dikmek ya da İranlılar'ın asabını iyice bozmak için olacak, İran'a görüşme teklif ediyor.
Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu ve gerilimin tırmanmasını engellemek için İran'la ön koşulsuz "ciddi müzakerelere" başlamaya hazır olduklarını belirtti.

İntikam yakında
İran'ın BM temsilcisi Trump'ın iş birliği teklifi ile ilgili konuştu Temsilci, teklifi "İnanılmaz" olarak değerlendirdi.
İran Devrim Muhafızları komutanından da "Daha sert intikam çok yakında"cevabı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi. ABD'nin İran'daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, "ABD'nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi" dedi.
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