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MEHMET BARLAS
Hepimiz daha hoşgörülü ve daha güler yüzlü olmayı denemeliyiz

Hepimiz daha hoşgörülü ve daha güler yüzlü olmayı denemeliyiz

29.12.2019, Pazar
Gazetecilere yazılarından ötürü hapis cezası gelince, bundan mutluluk duyan gazete yazarı var mıdır ki? Özgürlükleri kısıtlanan meslektaşlarla dayanışmanın sebebi, en azından "Ya sıra bana da gelirse" endişesinden de kaynaklanabilir.

Takıntılı olmak
Ancak işin bir de başka yanı vardır... Bir gazete yazarı takıntılı biçimde karşıt görüşteki meslektaşını ya da görüşünü paylaşmadığı siyasetçiyi yerden yere vurursa, bu da yanlış değil midir? Farklı görüşlerin veya daha geniş anlamı ile farklılıkların bir arada yaşamaları, hem demokrasinin hem de hoşgörü ortamının temel beklentisi değil midir?

Avrupa mı?
İçinde bulunduğumuz coğrafyayı hoşgörüsüzlüğün kaynağı olarak suçlamak çok doğru olmaz. O çok özendiğimiz ve özgürlüklerin kaynağı olarak gördüğümüz Avrupa'nın 1940'lı yıllarında hoşgörü ve özgürlükler mi vardı, yoksa Faşizm ve Nazizim mi egemendi o coğrafyaya? Bugün de Avrupa'nın yükselen değeri İslamofobi ve yabancı düşmanlığı değil mi yani?

Bu ne öfke?
Kısacası genel olarak tüm kesimlerin, duygularını ve düşüncelerini yeniden ayarlamaları gerekiyor... Her akşam televizyon açık oturumlarında birbirlerine öfke ve hatta nefret kusan görüş sahiplerinin, bu ülkenin özgürlüğüne veya düşünce ortamına katkıda bulunmaları mümkün değildir. Aynı şekilde muhalefet olmayı iktidardakilere nefret kusmak ya da her öneriye hayır demek biçiminde gören anlayışın da, ülke demokrasisine katkı sağladığını söylemek mümkün değildir...

Değişmeliyiz...
Genel olarak her kesimin üslubunu yumuşatması, çatık kaşlılığı bir hüner zannedenlerin gülümsemeyi denemeleri zamanı geldi geçiyor. Kendilerini topluma bir dini cemaat olarak sunan dışarıdan güdümlü bir örgütün bu ülkeye yaptığı kötülüklerin izleri hala tam silinemedi... Ve şimdi sanki bu örgütle bağlantılılarmış gibi önüne gelenin cezalandırıldığı günleri yaşıyoruz.

Biraz güler yüz...
Aklı başında ve sorumlu kesimler bu yaşanılanlardan ders almalıdır. Bu kesimler ülkeyi kinden, nefretten ve kamplaşmadan uzak tutmak için aklın gereği olan davranışları sergilemelidirler. Yönetenler de güle yüzlü olmaktan asla uzak durmamalıdırlar.
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