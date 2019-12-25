25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
MEHMET BARLAS
Ankara’daki rantçılar ile belediye oldum olası kucak kucağa yaşarlar

Ankara’daki rantçılar ile belediye oldum olası kucak kucağa yaşarlar

25.12.2019, Çarşamba
Evin temizlik işlerini yapan yardımcı kadın, toz alırken şöminenin üzerindeki vazoya çarpmış... Vazo yere düşmüş ve kırılıp parça parça olmuş.
Gürültüyü duyan evin hanımı salona gelmiş.
Yerde parçaları dağılmış olarak duran vazoyu görünce, temizlikçi kadına bağırmış:
-Neyi kırdığının farkında mısın? Bu vazo tam 300 yıllıktı!..
Bu sözleri duyan temizlikçi kadın gülümsemiş...
Evin hanımına "Beni rahatlattınız... Çünkü bunu yeni bir vazo sanıyordum" demiş.

Rantçılar meselesi
Güncel siyasi tartışmaları ve kavgaları izlerken, bunların konularının eski mi yeni mi olduklarını hep karıştırmaz mıyız?
Örneğin Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'nin eski Milletvekili Sinan Aygün arasındaki rüşvet mi yoksa ihtikar mı içerikli olduğu tam anlaşılmayan anlaşmazlık, sanki yeni bir olaymış gibi algılanıyor? Ve bu arada olaya dolaylı olarak karışan isimler de "Zaten rantçıların kimler olduklarını biliyoruz" falan diyorlar.
Yavaş ile Aygün arasındaki kavganın nedeni de, Sinan Aygün'ün yaptırdığı gökdelenlerin ruhsatları değil mi?

Başkent Ankara
Ankara'nın başkent oluşu ertesinde başlayan rant kavgalarını ilk defa mı duyuyoruz?
Yakup Kadri Karaosmanoğlu "Ankara" romanında Kurtuluş Savaşı'nın idealist subayının, Cumhuriyet'ten sonra bir arsa spekülatörüne dönüştüğünü anlatmaz mı? Falih Rıfkı Atay'ın "Çankaya"sında da Ankara'daki rantçıların durumları ele alınmaz mı?

Hem eski hem yeni
Anlaşıldığı kadarı ile Ankara'da Belediye'den ruhsat bekleyen 90'ı aşkın yapı varmış. Mümkün olsa ve bunlar birer birer izlense, belki o kadar çok Sinan Aygün'ler gelecektir gündeme... Ama biliyoruz ki bu tür olaylar büyük çoğunlukla sessiz sedasız çözüme kavuşur. Yani Aygün-Yavaş anlaşmazlığının içeriği çok eski olsa da, bu anlaşmazlığın kamuoyuna yansıması yeni bir durumdur. Kısacası kırılan vazo eski ama bu olaydaki taraflar yenidir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Akgün ile Yavaş’ın rüşvet kavgası yüzünden CHP’nin Kanal İstanbul ile uğraşacak hali yok 24.12.2019 Salı
Macron’un siyasete getirdiği cici çocuk üslubunu bize de taşıyabiliriz 23.12.2019 Pazartesi
Her hatayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görebilmesi mümkün değildir ki... 22.12.2019 Pazar
Ana muhalefet partisi CHP sanki bir dış ülke partisi gibi davranmamalıdır 21.12.2019 Cumartesi
Amerikan demokrasisine de kişiye dönük nefret egemen oldu... 20.12.2019 Cuma
Ekrem İmamoğlu 2050’ye kadar sabrederse İstanbul’u sel de basabilirmiş 19.12.2019 Perşembe
Acaba Pakistan mı yoksa Amerika mı siyasete model olmalıdır? 18.12.2019 Çarşamba
Kılıçdaroğlu İngiliz demokrasisinin geleneklerini umursamıyor mu? 17.12.2019 Salı
Celal Şengör’ün engin bilgisi yanında İlber Ortaylı gibi bir arkadaşı da var 16.12.2019 Pazartesi
Putin Rusyası Libya’da Haftercilerle birlikte Türkiye’ye karşı rol oynuyor 15.12.2019 Pazar
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN