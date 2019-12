Kılıçdaroğlu İngiliz demokrasisinin geleneklerini umursamıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki akşam canlı yayında sorulara verdiği cevaplardan bazıları gerçekten kayda geçirilmelidir.

Bana göre demokratik siyasete ilişkin en can alıcı gözlem, Cumhurbaşkanı'nın İngiltere'deki genel seçim sonuçlarının değerlendirilmesiydi. Bilindiği gibi bu seçimde Boris Johnson'un liderliğindeki Muhafazakar Parti ezici bir zafer kazandı ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.



Yenilginin sonucu

Her seçimin olduğu gibi bu seçimin de bir kaybedeni vardı. Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi bu seçimde yenildi. Ve bu yenilginin ilk sonucu Jeremy Corbyn'in "İşçi Partisi liderliğini bırakıyorum" şeklindeki açıklaması oldu.



Sen ne yapacaksın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu noktada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi...

Kılıçdaroğlu'nun kaç seçim yenilgisi sonrası istifa etmeyi düşüneceğini sordu.

Muharrem İnce'nin vurgusunu hatırlatıp, "Her seçimde yeniliyor, yine yeniliyor" dedi. Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf atan ve bazen de ölçüyü kaçırıp hakaret ettiği için sürekli tazminat ödemek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, bakalım yenik İngiliz İşçi Partisi lideri ile kendi kaderinin ortak noktaları konusunda bir şeyler söyleyecek mi?



Kızılderili soykırımı

Cumhurbaşkanı'nın televizyon canlı yayınında söyledikleri arasında en çarpıcı olanı da sözde Ermeni Soykırımı'nı kayda geçiren Amerikan Senatosu'na karşı, Türkiye'nin tasarladığı yaptırımlardan bazılarını açıklamasıydı.

Buna göre Türkiye'de de Amerika'nın "Kızılderililer" diye bilinen yerlilerini soykırıma tabi tutup yok eden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir soykırım tasarısını TBMM'den geçirmemize ilişkin hazırlıklar yapılmaktaydı.

Bu arada Kızılderililer'in Amerikalı işgalcileri perişan ettikleri savaşın filmi olan "Bury My Heart At Wounded Knee" filmi de şu sıralarda TRT'de oynatılsa herhalde doğru olacaktır. Bu şekilde Kızılderililer'le Türkler'in dayanışmalarına vurgu yapılacaktır.

