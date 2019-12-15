Putin Rusyası Libya’da Haftercilerle birlikte Türkiye’ye karşı rol oynuyor

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve deniz sınırlarını yeniden belirleyen anlaşma, bir çeşit ayıraç görevi yapıyor. Bu anlaşmayı imzalayan Libya Hükümeti'ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter Çetesi'ni destekleyenler, bu anlaşmaya da karşı çıkıyor. İnanması zor olan durum ise, Putin Rusya'sının da, Haftercilerin safında ve Türkiye'nin karşısında yer almasıdır.



ABD, Rusya ve AB aynı saftalar

ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Ankara'nın belirlediği deniz sınırlarının geçersiz olduğunu ileri sürdü. Hafter güçlerini bine yakın askerle destekleyen Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 16 Aralık'ta Orta Doğu'daki politik krizlerin siyasi çözümleri için Arap devletlerinin misyon başkanlarıyla ve Arap Ligi ile görüşeceğini duyurdu. Avrupa Birliği ise, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğunu ve üçüncü ülkeler için yasal sonuç doğuramayacağını ileri sürdü.



İtiraflar

Bu arada Halife Hafter'e bağlı güçler bünyesindeki bir komutanın Birleşik Arap Emirlikleri'nin insansız hava araçlarını yönettiğini, Rusların ise Trablus'a karşı 8 aydan fazladır devam eden saldırılar kapsamında karadaki ilerleyişi planladığını itiraf ettiği belirtildi.



Ruslar da oradalar

Hafter'e bağlı hava gücünde komutan yardımcısı olarak görev yapan Amir Yusuf el-Cekam ilk geldiklerinden bu yana Rusların teknik ve teknolojik destek sunduklarını ve alandaki çatışmaların gidişatını planladıklarını Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesindeki belli bölgelerde konuşlandıklarını vurguladı.



Çoklu kuvvetler

Cekam itiraflarını şöyle sürdürdü:

"Misrata kenti, Mitika havalimanı, Zuvvara ve Tacura kentlerine düzenlenen hava saldırıları BAE savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Bu gibi operasyonlarda Libya hava kuvvetlerinin bir ilgisi yoktur. Trablus'un 170 kilometre güneybatısında Hafter'in kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'nde Ruslar, Suhoy ve hizmet dışı kalmış diğer bazı uçakların bakımını yaptı."

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