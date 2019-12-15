15 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
MEHMET BARLAS
Putin Rusyası Libya’da Haftercilerle birlikte Türkiye’ye karşı rol oynuyor

Putin Rusyası Libya’da Haftercilerle birlikte Türkiye’ye karşı rol oynuyor

15.12.2019, Pazar
Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve deniz sınırlarını yeniden belirleyen anlaşma, bir çeşit ayıraç görevi yapıyor. Bu anlaşmayı imzalayan Libya Hükümeti'ni silah zoruyla devirmeye çalışan Hafter Çetesi'ni destekleyenler, bu anlaşmaya da karşı çıkıyor. İnanması zor olan durum ise, Putin Rusya'sının da, Haftercilerin safında ve Türkiye'nin karşısında yer almasıdır.

ABD, Rusya ve AB aynı saftalar
ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Ankara'nın belirlediği deniz sınırlarının geçersiz olduğunu ileri sürdü. Hafter güçlerini bine yakın askerle destekleyen Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 16 Aralık'ta Orta Doğu'daki politik krizlerin siyasi çözümleri için Arap devletlerinin misyon başkanlarıyla ve Arap Ligi ile görüşeceğini duyurdu. Avrupa Birliği ise, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, deniz hukuku sözleşmesine aykırı olduğunu ve üçüncü ülkeler için yasal sonuç doğuramayacağını ileri sürdü.

İtiraflar
Bu arada Halife Hafter'e bağlı güçler bünyesindeki bir komutanın Birleşik Arap Emirlikleri'nin insansız hava araçlarını yönettiğini, Rusların ise Trablus'a karşı 8 aydan fazladır devam eden saldırılar kapsamında karadaki ilerleyişi planladığını itiraf ettiği belirtildi.

Ruslar da oradalar
Hafter'e bağlı hava gücünde komutan yardımcısı olarak görev yapan Amir Yusuf el-Cekam ilk geldiklerinden bu yana Rusların teknik ve teknolojik destek sunduklarını ve alandaki çatışmaların gidişatını planladıklarını Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir bölgesindeki belli bölgelerde konuşlandıklarını vurguladı.

Çoklu kuvvetler
Cekam itiraflarını şöyle sürdürdü:
"Misrata kenti, Mitika havalimanı, Zuvvara ve Tacura kentlerine düzenlenen hava saldırıları BAE savaş uçakları tarafından gerçekleştirildi. Bu gibi operasyonlarda Libya hava kuvvetlerinin bir ilgisi yoktur. Trablus'un 170 kilometre güneybatısında Hafter'in kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü'nde Ruslar, Suhoy ve hizmet dışı kalmış diğer bazı uçakların bakımını yaptı."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Davutoğlu ve Babacan’ın bazı adımları atmadan başarıya ulaşmaları imkânsızdır 14.12.2019 Cumartesi
Amerika şimdi de Türkiye’nin nükleer güce sahip olmasından endişe duyuyormuş... 13.12.2019 Cuma
Ne Nobel’in ne de müttefik olmanın bir anlamı kaldı 12.12.2019 Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “açık ve net” diye tanımladığı Trump Yahudileri kızdırdı 11.12.2019 Çarşamba
Suudi Veliahtı Kaşıkçı cinayetini unutturmak için saçma sapan reformlar yapıyor 10.12.2019 Salı
“Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi” 09.12.2019 Pazartesi
Suudi bir asker bir Amerikan üssüne saldırırsa sonra neler olabilir? 08.12.2019 Pazar
Gerçekten New York’u vuran El Kaideciler Iraklı değildiler ki... 07.12.2019 Cumartesi
Uluslararası ilişkiler tiyatro oyunlarından farksızdır... 06.12.2019 Cuma
NATO Zirvesi’nde sıfıra sıfır elde var sıfır sonuç elde edildi 05.12.2019 Perşembe
Daha Fazla Gör
BİZE ULAŞIN