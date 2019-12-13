Amerika şimdi de Türkiye’nin nükleer güce sahip olmasından endişe duyuyormuş...

"Saddam'ın elinde kitle imha silahları var" gerekçesiyle Bush Amerika'sı müttefiki İngiltere ile birlikte Irak'a saldırıp, bu ülkeyi işgal etmişlerdi. "Kitle imha silahları" ile ifade edilmek istenilen şey, tabii ki nükleer silahlardı. Hindistan'ın, Pakistan'ın ve tabii ki İsrail'in de sahip olduğu nükleer silahlardan Irak'ta olmadığı kısa süre sonra anlaşıldı. Ama Irak işgal edilmiş, parçalanmış ve milyonu aşkın Iraklı da öldürülmüştü. Bu arada doğan boşlukta DEAŞ denilen terör örgütü de türedi ve üredi...



Sıra bize mi geldi?

Dün Washington mahreçli bir haberi okurken, Irak'ın yaşadıklarını hatırladım. Bu habere göre ABD Senatosu'nda S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören tasarının onaylanmasının ardından bir son dakika hamlesi daha gelmiş.. Senatör Edward J. Markey ve Temsilciler Meclisi üyesi Brad Sherman, Türkiye'nin "Nükleer silah geliştirmesine karşı" bir tasarı sunmuşlar.. Bu tasarı, Senato'nun alt komisyonuna Türkiye'ye yaptırımların onaylanmasından sonra gelmiş... Bunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "nükleer silah edinme" yönündeki açıklamasını hatırlatmışlar.



Erdoğan'ı hedef aldılar

Demokrat Senatör Markey yaptığı açıklamada "Türk üst düzey liderlerin son açıklamaları, Türkiye'nin Nükleer Silahsızlanma Antlaşması (NPT) kapsamında nükleer bir silah edinmeme konusundaki yükümlülüğünü yerine getiremeyebileceğini göstermektedir" demiş. Markey, açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası yasaları ihlal etmesi - Türkiye'nin Kuzey Suriye'yi işgali, insan haklarını baskılanması, nükleer silah edinme konusundaki açık niyeti - Kongre'nin Türkiye'yle yeni ya da genişletilmiş bir 123 anlaşması imzalamak için oy kullanma şansına sahip olmasını hayati kılıyor" demiş.



Ürkmüşler

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Sherman da açıklamasında "ABD, nükleer silah edinme konusundaki ilgisini açıkça dile getiren liderlere nükleer teknoloji satma işini bırakmalıdır. Bunların İran, Suudi Arabistan ya da Erdoğan olması farketmiyor" diye konuşmuş.



Yaptırımlar...

Bütün bunlar olurken ABD Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de 403'e karşı 16 oyla geçirdiği Türkiye'ye yaptırım yasası bu kez Amerikan Senatosu'na geldi... Senato Dışişleri Komitesi, Temsilciler Meclisi'nden geçen metindeki aynı yaptırımları içeren yasa tasarısını görüştü. Yapılan oylamada, Türkiye'ye yönelik yaptırım öngören tasarı, 18 evet, 4 hayır oyuyla kabul edildi. Yaptırım tasarısına "Hayır" oyu veren senatörler: Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall.



Akar'dan tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Bakanlığın 2020 Yılı Bütçesi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Akar, "F-35 projesi dışında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağız" açıklamasında bulundu.

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