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MEHMET BARLAS
Gerçekten New York’u vuran El Kaideciler Iraklı değildiler ki...

Gerçekten New York’u vuran El Kaideciler Iraklı değildiler ki...

07.12.2019, Cumartesi
Libya'nın maktul lideri Kaddafi'nin öldürülmeden önce Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya yine takıldım. Beşar Esad'ın sırıtarak izlediği konuşmada Kaddafi soruyordu:

Neden Irak?
-Amerika neden Irak'ı işgal etti ki? New York'u, Pentagon'u vuranlar Iraklı değildiler... Amerika'nın Saddam'ı idam etmesini nasıl izah edebilirsiniz ki? Humeyni İran'ına karşı Saddam Amerika'nın yanında savaşmadı mı? ABD Başkan Yardımcısı Cheney Saddam'ın arkadaşı değil miydi?

Yeni bir mevsim
Arap Baharı'nın da üzerinden yıllar geçti. Ama İran'da, Irak'ta ve Lübnan'da sokaklar yine hareketli. Suriye ise zaten perişan... Libya ise paramparça... Sanki Amerikan güdümlü yeni bir mevsim denemesi var gibi... Bereket bizde bir Gezi kalkışması ya da 15 Temmuz girişimi benzeri eylemlere rastlanmıyor. Devletin aklını ve imkanlarını iyi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Suriye sınırındaki tehdit de "Güvenli Bölge" sayesinde etkisizleştirildi.

Karşımızdalar
Ancak biliyoruz ki başta İsrail olmak üzere ve şimdi Doğu Akdeniz'e dönük anlaşmazlık nedeniyle Yunanistan'ın ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkeler, ellerinden geleni artlarında bırakmayacaklar.
Bunların çabalarına Macron Fransa'sı da herhalde bütün katkısını vermeye hazırdır. Tabii ki Suudi Arabistan ve Dubai de Türkiye karşıtı cephede her zaman vardır.

Anlayan yok mu?
Bu koca dünyada yalnız mıyız? Trump ve Putin dışında bizi anlayan kimse yok mu bu âlemde? Ya da en azından televizyon tartışma programlarında sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan takıntılarını seslendiren konuşmacılar, zaman zaman kendi ülkelerini haklı göremezler mi?
Ama sonuçta kesinlikle yalnız değiliz...
Biz bize varız ya...
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