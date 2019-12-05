NATO Zirvesi’nde sıfıra sıfır elde var sıfır sonuç elde edildi

Yıllar önce çok yaşlı bir tanıdığım beni yanına çağırdı ve "Biraz evvel radyoda bir zırva toplantısı ile ilgi haber vardı... Bu zırva toplantısı nedir, bana anlatır mısın" demişti. Belli bu yaşlı tanıdık radyodaki zirve sözcüğünü zırva olarak algılamıştı... NATO'nun Londra Zirvesi'ne ilişkin haberleri izlerken, bu Zirve'ye de "Zırva" denilmesi durumunda çok fazla fark olmayacağını düşündüm.



Karışık kafalar

Birincisi katılanların ve özellikle ev sahibi Başbakan Johnson'un kafası çok karışık... Bu ayın 12'sinde İngiltere'de genel seçim var. İngilizlerin pek sevmediği Trump'la birlikte görülmesi, Johnson için hiç iyi olmuyor... Trump'ın kafası ise daha karışık. Çünkü o Londra'dayken, Amerika'da azil süreci yürüyor. Bir diğer NATO lideri olan Macron ise, kafa karışıklığını Türkiye'ye yüklenerek gidermeye çalışıyor. Ama ne yaparsa yapsın Fransa'da yakın tarihin en kapsamlı genel grevi başlamak üzere...



Çözüm yok

Sonuçta Londra Zirvesi'nde NATO ile Türkiye arasındaki sorunlar çözülemeyecekmiş. Bunu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg söylüyor... Bir konferansta konuşan Stoltenberg, ABD'nin YPG/ PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planını onaylamamasına ilişkin bir soruya, "Suriye'deki YPG'nin nasıl tanımlanması gerektiği konusunda müttefikler arasında görüş ayrılıkları var. Ancak halihazırda hem Baltık ülkelerini hem de tüm müttefikleri korumak için planlarımız ve güçlerimiz bulunuyor. Türkiye ile NATO arasındaki sorunların Londra'da çözüleceğine dair söz veremem. Fakat size söyleyeceğim; o konuda çalışıyoruz" dedi.



Macron ve Trump

Trump'la Macron'un görüşmesinde ise Macron, S-400 konusunda Türkiye'yi suçlayan ifadeler kullanarak, "ABD Patriot vermediyse Türkiye Avrupa'dan füze alabilirdi" dedi. Macron'un sözlerine karşı "Macron harika bir siyasetçi" diyen Trump, "Az önce dünyadaki en harika boş cevabı verdi" diye konuştu.



4'lü zirve de sonuçsuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü zirve sonrası açıklama yapan Macron "Fransa, (PKK'lıları) terörist olarak kabul ediyor, kınıyor ve yargılıyor. YPG'yi tamamen terörist olarak kabul edemeyiz.(Cumhurbaşkanı Erdoğan) buna katılmıyor. Bu anlaşmazlık bugün kalkmadı. Türkiye, terörle beraber mücadele ettiğimiz Kürtlere karşı savaşıyor" demişti.

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