Londra Zirvesi’nde Erdoğan’la Macron’un el sıkışmaları bile büyük haber olacak

Önümüzdeki hafta Londra'da yapılacak olan NATO Zirvesi'nin sıcak tartışmalarla geçeceği şimdiden belli oluyor. Bu tartışmaların odağında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bulunacağı kesin... Kendi ülkesinin sorunları ile başa çıkamayan Macron'un, çaresizliğini dış siyasetin konularına yansıttığı bir süredir ortada...



Erdoğan'ın sözleri

Ancak NATO Zirvesi'nin diğer ilgi çekecek ülkesi de kesinlikle Türkiye'dir.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde NATO müttefiklerinin seyirci kalmaktan öteye, teröristlere kucak açmaları Londra Zirvesi'nde herhalde şiddetle gündeme getirilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Macron hakkında söyledikleri, olayın Londra'da hangi boyutlara varacağının işareti değil midir?



Bunlar hakaretmiş

Nitekim Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı Erdoğan'ın Macron'a ettiği "hakaretler" nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırma kararı aldı. Macron'un "beyin ölümünün" gerçekleştiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Ankara-Paris hattında yaşanan gerginlik tırmanıyor. Erdoğan'ın sözleri üzerine Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, "Bu bir açıklama değil. Bunlar hakaret" dedi.



Beyin ölümü

Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı konusunda ABD ve Türkiye'nin tutumunu eleştirerek "NATO'nun beyin ölümüne tanık oluyoruz" diyen Macron'a yanıt verirken, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.



Akar'ın açıklaması

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'ya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak NATO müttefiklerinin Türkiye'yi Suriye sınırında YPG-PKK terörüyle mücadelede yalnız bıraktığını söyledi.

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