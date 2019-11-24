Yalan söyleyenin burnunda ‘Pinokyo etkisi’ görülürmüş

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın yazdıklarını açıklığa kavuşturmak için yaptığı her açıklama, işi daha da karıştırıyor. Turan bu açıklamalarından bir tanesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li Muharrem İnce'dir" dedi.

CNN TÜRK'teki 'Gündem Özel' programına mesaj gönderen Muharrem İnce ise, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.



Taksim'de kendini yakmak

Yalan söyleyenlerin ne tür cezalara çarptırılacakları tarih boyunca hem din aleminde hem de hukuk dünyasında yoğun biçimde tartışılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Muharrem İnce'nin "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" şeklindeki açıklaması, yalan söylemekle ilgili yeni bir müeyyideyi, yani "Taksim'de kendini yakmak" fiilini gündeme getirdi.



Fücur cehenneme götürür

İslamın en seçkin düşünürlerinden biri olan Buhari "Edep"de yalanı şöyle yorumluyor:

"Yalancılık, yoldan çıkmaya (fücûra) sürükler. Fücûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında kezzâb (çok yalancı kimse) diye yazılır."



Haksız fiil

Hukukta ise yalan "Haksız fiil" kategorisine girebilir. Bunun için yalan söyleyenin kasıtlı davranmasına, davranışın ölçüsüz ve çirkin olmasına ve mağdurun ciddi duygusal sıkıntı çekmesine sebep olmasına bakılır. Bir diğer nokta da yalan ile hilenin zaman zaman birbirlerinin yerine geçebilmeleridir.



Pinokyo etkisi

Bir uzmana göre de yalan söyleyen kişi söze önce yavaş yavaş başlarmış.

Karşısındakinin yalanına inandığını görünce konuşmasını hızlandırırmış.

Yalan söyleyenin burun çevresinde kızarıklık oluştuğu zaman da buna "Pinokyo etkisi" denilirmiş. Bilindiği gibi ünlü masaldaki Pinokyo yalan söylediği zaman burnu uzarmış...



Kılıçdaroğlu'nun burnu

Gördüğümüz kadarıyla Rahmi Turan kaynaklı yalanlar zincirinde son halkayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oluşturacağa benziyor. Çünkü Kılıçdaroğlu olmayan bir görüşme için bunun doğru olduğunu iddia etmişti. Bakalım uzmanların söyledikleri olacak ve Kılıçdaroğlu'nun burnunda "Pinokyo etkisi" görülecek mi?

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