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MEHMET BARLAS
Washington’daki zirve ile Türk-Amerikan ilişkileri kopmaktan kurtarıldı

Washington’daki zirve ile Türk-Amerikan ilişkileri kopmaktan kurtarıldı

15.11.2019, Cuma
Birileri gerçeği örtmek için ne kadar laf ebeliği yaparlarsa yapsınlar, Washington'daki zirvenin Türkiye'nin çıkarlarına uyarlı biçimde sonuçlanması için gereken her şeyi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamamız gerekiyor.

Dengeli siyaset
Erdoğan'ın Başkan Trump'la görüşmemesini, Washington'a gitmemesini sürekli tekrarlayanlar, zirvenin sonuçları hakkında da kim bilir ne tür saçma sapan yorumlar yapacaklardır. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki uyumlu diyalog sonunda, Türk- Amerikan ilişkilerinin kopma tehlikesi atlatılmıştır. Bu şekilde Türkiye bir yanda Amerika'nın diğer yanda da Rusya'nın bulunduğu, dengeli ve çok taraflı uluslararası siyasetine devam edebilecektir.

Kötümser Trump
Washington zirvesinin en olumsuz yanı, Trump'ın içinde bulunduğu kötümser ruh halinden kaynaklanıyordu. Adeta Trump'ın canına susamış olan Demokratların başlattığı azil süreci, yeni bir aşamaya girmişti ve Trump aleyhinde ifade verenlerin konuşmaları televizyonlardan naklen yayınlanıyordu. Trump'ın "Cadı avı" şeklinde nitelediği bu olay belki hiçbir sonuca ulaşmayacak... Ancak Trump'ın bu süreci bir hedef olarak yaşadığı düşünülünce, kötümserliğinin nedeni de anlaşılıyor.

Graham sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan toplantılara Amerikan senatörlerinin de alınmaları, azil sürecine karşı bir önlemdi. Ama sonuçta bu senatörlerden Türkiye aleyhinde en fazla konuşanı yani Lindsey Graham Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Ermeni soykırım tasarısının Senatoya gelmesini önledi.

Anlaşmazlıklar donduruldu
Bu zirvede Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlara çözüm üretilemedi. Ama en azından anlaşmazlıklar donduruldu ve stratejik ortaklık korundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu duygular içinde karşılarken, Başkan Trump'ın da içinde bulunduğu olumsuz koşullardan ötürü sağlığını korumasını diliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerini bilen bir Amerikan siyasetçisi olarak, Türkiye'nin dostları listesinde ön sırada bulunuyor.
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