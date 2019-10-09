Trump’ı hedef alan saldırılar tırmanırken bizler de onun halinden anlamalıyız

Dilimizde "Halden anlamak" diye bir kavram vardır. Şu anda herhalde en fazla ABD Başkanı Trump'ın halinden anlamamız gerekiyor.



Yoğun tepkiler

Çünkü Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaşarak hem Amerikan derin devletinin hem de İsrail'in Suriye'ye dönük planlarının canına okudu. Sınırlarımıza bitişik ve İsrail'le uyumlu bir uydu Kürt devleti kurmak yolundaki planlar adeta havaya uçuruldu. Sonuçta Trump'ı hedef alan ve yerleşik medya ile Cumhuriyetçi partililerden gelen tepkiler yoğun biçimde sürüyor.



Hillary Clinton

Bu tepkilerin en dikkate değer olanlarından biri Hillary Clinton'dan geldi. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve Trump'ın Başkanlık seçimindeki rakibesi olan bu hanım, Trump'ı suçlayan tweetinde şöyle dedi:

"Açık olalım: Başkan, sadık müttefiklerimiz ve Amerika'nın kendi çıkarlarına rağmen Türkiye ve Rusya'nın otoriter liderleriyle saf tuttu. Kararı hem Kürtlere hem de görev yeminine yönelik mide bulandırıcı bir ihanet."



FETÖ'nün beslemesi

Trump eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine anlattığı bütün gerçekleri aklında tutmuş olabilseydi, Hillary Clinton'a vereceği cevabı bulması çok kolay olurdu. Çünkü Hillary Clinton, FETÖ beslemesi bir Amerikalıdır... FETÖ'nün yaptığı bağışlar karşılığında karı-koca Clintonlar FETÖ'nün bütün etkinliklerine katılıyorlar. Fırat'ın doğusuna dönük harekat gündeme geldiğinde de, Hillary'nin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmaması mümkün değildi ki...



Çaresizlik

Bahtsız Trump elinde olmayan nedenlerle FETÖ elebaşı hâlâ Amerika'da üslenebildiği için, Hillary'nin FETÖ beslemeliğini hatırlatmak yerine, Hillary'ye baskın çıkmak için "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" içerikli bir tweet yazdı.



Trump'ın düşünceleri

Ama hepimiz Trump'ın asıl düşüncelerini artık biliyoruz. Nitekim Trump'ın son mesajı şöyle oldu:

"Askerlerimizi eve döndürmek için seçildim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DEAŞ'lılar sizin sorumluluğunuzda dedim. Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum. Erdoğan ile çok iyi bir ilişkimiz var"



Ekonomiyi o batırmadı

Kısacası Trump'a gereksiz tepkiler göstermemeliyiz. Türk ekonomisinin bunalım yaşamasının sorumlusu olarak Trump'ı görmeyelim. FETÖ projeleri olan 17-25 Aralık krizini, Gezi kalkışmasını ve 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayalım. Ayrıca Türkiye terörle savaşırken adeta bir savaş ekonomisi içinde bulunuyor. Kamu hizmetlerine yapılan zamlar, bir anlamda bu savaşı da fonlamak içindir. Trump bize ajan papaz Brunson krizinde saçma sapan yaptırımlar uyguladı ama bizi yok etmedi.

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