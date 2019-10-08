Erdoğan ile Trump’ın uzlaşmaları zirve diplomasisine örnek niteliğindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın telefonla yaptıkları görüşme sonrasında Amerikan askerlerinin Güvenli Bölge olarak belirlenen yerlerden çekilmeleri, başarılı "Zirve Diplomasisi"ne güzel bir örnektir.



Trump "Geri çekilin" dedi

Demek ki Trump, Türkiye'nin Amerikan askeri bürokrasisine karşı gösterdiği tahammülün son noktaya geldiğini anlamıştır. Türkiye gibi bir müttefiki, üstelik askeri çatışma ile kaybetmenin nelere mal olabileceğini hesaplamıştır. Ve sonunda inatçı generallerine "Geri çekilin" demiştir.



Washington zirvesi

Önümüzdeki ay Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Trump'ın yapacakları görüşme, Birleşmiş Milletler'de gerçekleşemeyen buluşmanın bir nevi devamı olacaktır. O dönemde Trump'ın Ukrayna Başkanı ile yaptığı görüşmeye ilişkin skandal iddialar yüzünden aklı pek başında değildi. Görevden azledilmesine ilişkin Demokrat Parti kaynaklı girişimler had safhadaydı...



Morali güçlendi

Ama şimdi Trump'ın morali yeniden güçlenmiş durumda. 2020'deki Başkan seçimine eskisinden güçlü biçimde gireceğine inanıyor. Katıldığı toplantılara gösterilen ilgi ve kampanyası için toplanılan paraların yüksekliği Trump'a moral veriyor.



"Bizi sattılar"

Amerikan askerlerinin Güvenli Bölge olarak tasarlanan yerlerden çekilmeleri, orada silahlandırılan PYD'lilerin tutumlarını acaba nasıl etkileyecektir? Bunların sözcüleri şimdiden "Amerika bizi sattı" içerikli açıklamalara başlamışlardır.



Toprak bütünlüğü

Bu arada Türkiye "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu" her vesile ile tekrarlamalıdır. Bu şekilde işin sonuna kadar Rusya ve İran'ı yanımızda göreceğiz. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu krizde örnek bir davranış sergilemiş ve müthiş bir başarı elde etmiştir...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın