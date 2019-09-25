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MEHMET BARLAS
İngiltere’de Yüksek Mahkeme hem Kraliçe’yi hem de Johnson’ı hukuksuzlukla suçladı

İngiltere’de Yüksek Mahkeme hem Kraliçe’yi hem de Johnson’ı hukuksuzlukla suçladı

25.09.2019, Çarşamba
Hani bir söz vardır... "Dünyada en son iki yerde krallar kalacak, biri İngiliz tahtında, diğeri de iskambil kağıtlarında" derler ya... Ama galiba sonunda İngiliz tahtı da sallanmaya başladı. Anayasası olmamakla övünen İngiltere'de Anayasa Mahkemesi görevi yapan Yüksek Mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın isteği üzerine Kraliçe Elizabeth'in Parlamentoyu askıya alma kararının, kanunlara aykırı olduğunu karara bağlamış.

Kraliçe'ye şoklar
Aslında çok kısa süre içinde bu Kraliçe'ye ikinci şok olabilir. Geçen hafta da eski Başbakan Cameron, Kraliçe ile Brexit'in yansımalarını görüşürken, Kraliçe'nin sorduğu soruyu açıklayınca, Buckingham Sarayı'ndan "Kraliçe ile yapılan görüşmelerin kamuoyuna duyurulması uygunsuz davranıştır" şeklinde bir açıklama gelmişti. Kraliçe Elizabeth bundan önce de eski gelini Lady Diana'nın bir kazada ölmesine karşı kayıtsız kalması üzerine adeta İngiltere'de istenmeyen kişi konumuna girmişti. Kraliçe son anda karar değiştirdi ve Lady Diana'nın cenaze törenine katılarak halkın gözündeki durumunu düzeltti.

Karar ittifakla
Son olarak Yüksek Mahkeme'nin hem Boris Johnson'ı hem de Kraliçe Elizabeth'i hukuksuz davranmakla suçlayan kararı ise, tabii ki çok ciddi bir olay. Kraliçe II. Elizabeth'in Johnson'ın tavsiyesine uymasının yasa dışı olduğu belirtilirken, kararın 11 yargıç tarafından oy birliğiyle alındığı açıklanmış. Bu arada muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin Başbakan Boris Johnson'ı istifaya çağırdığı da ajans haberleri arasında...

Brexit krizi
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını (Brexit) düzenleyen bir anlaşma için tanınan süre 31 Ekim'de doluyor. Başbakan Johnson, bu tarihe kadar AB ile anlaşmaya varılmamış olsa bile AB'den ek süre istemeyeceğini, İngiltere'nin anlaşmasız AB'den ayrılacağını belirtmişti. Başbakan Johnson 17 Ekim'deki AB zirvesinden anlaşma ile dönmezse AB'den Brexit için üç aylık bir erteleme istemesi gerekecek. Ancak Johnson erteleme ihtimalini sürekli reddediyor.
Bütün bu olaylardan bizim alacağımız derse gelince... Bu Avrupa Birliği'ne girmekten daha zor olan Avrupa Birliği'nden çıkmaktır. İngiltere şimdi bu krizi yaşamakta...
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