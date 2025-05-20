Küresel sistemde yaşanan kriz, büyük küçük bütün devletleri zorluyor. Devletler için risk de fırsat da var. Türkiye bu tehlikeyi ilk fark edenlerden biri olduğu için hem küresel kuşatmalara direndi hem de denge siyasetiyle dünyanın "barış" limanı olmayı başardı.

Başkan Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme ve terörsüz Türkiye" siyaseti de bu küresel çabanın iç versiyonuydu. O çabanın ön açıcı ve taşıyıcı aktörü de hiç kuşkusuz MHP Lideri Devlet Bahçeli...

Bahçeli, özellikle PKK terörünün devreden çıkması için öyle tarihi bir rol oynadı ki, 6 ay gibi kısa bir sürede kimsenin hesap edemediği, öngöremediği olaylar art arda gerçekleşti. Önce Öcalan çıktı, 27 Şubat'ta kurduğu terör örgütü PKK'nın siyaseten "tükendiğini" açıkladı. Sonra da "Silah bırakmaz" denilen PKK hem silah bıraktı hem de kendisini feshetti.

Siyaset üretmek, siyasette "devrim yapmak" tam da böyle bir şey olsa gerek... Birileri ders çıkarır mı bilemem ama Devlet Bey bu söyledikleriyle yetinmedi, şimdi çok daha anlamlı ve olağanüstü devrimci bir adım daha attı. Silahların teslimine paralel Meclis'in devreye girmesini ve terörsüz yeni dönemin yasal altyapısını oluşturmasını istedi:

"Bölücü terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs 2025 tarihinde silahları bırakma ve örgütsel fesih kararını ilan etmesiyle hassas, nazik, kırılgan ve bir o kadar da sabır gerektiren yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligâhı olan TBMM'de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir."

Şu formülüne de şapka çıkartılır:

"Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısı ile 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması samimi teklif ve temennimizdir. Gazi Meclis'te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır."

Bu başarılırsa, AK Parti'nin sessiz devrimleri, Bahçeli'nin sesli hatta "çok sesli Meclis" devrimiyle tamamlanır.

Ayrıntılar, sayılar ve yöntem elbette tartışılabilir ama çözüm merkezinin Meclis olması artık tartışılamaz ve bu tarihi fırsat da kaçırılmaz. Dahası bu öneriyle o çok şikâyet edilen demokrasi ve hukuk eksikliği de giderilebilir. Hatta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili reformlar da yapılır. Daha büyük bir "Kurucu Meclis" işlevi üstlenebilir mi göreceğiz ama yıllardır ne zaman terör veya Kürt meselesi söz konusu olsa, "Bu işin adresi Meclis'tir" diyen CHP'nin artık buradan kaçamaması gerekiyor ve kaçmamalı da.

Hatırlayın, daha önce 2011 seçimleri sonrası Meclis böyle tarihi bir fırsat yakalamış, hatta özgürlüklerle ilgili 60'ı aşkın madde üzerinde anlaşılmıştı ama CHP yönetimi çark ederek buradan kaçınca "Sivil Anayasa" yapılması da engellenmişti. Şimdi CHP'nin işi çok daha zor. Çünkü içeriden de ciddi bir destek var. Umarım CHP bu kez enerjisini, bu tarihi adımı boşa düşürmek için harcamaz.

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CHP 'YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU' KURSUN



CHP yönetimi ve medyası üstünü örtmeye, gizlemeye çalışsa da İştiraklerden Sorumlu İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın itirafları ayarlarını bozdu. Öyle şeyler söylüyor ki gizlemeye kalksan da gizlenemez. Zaten söylediklerini CHP'liler de biliyor ve yazıldı da... 12 Nisan 2024 tarihinde "İBB'deki Ahtapotun Kolları" başlıklı yazımla ilk kez İstanbul'daki toprak döküm rantına değinmiş ve ortalık karışmıştı. Yıldız'ın itirafları yazdıklarımı doğruladı.



YILLIK CİRO 200 MİLYON DOLAR

"Ben İBB üst yönetiminde olduğum için farklı tarzda yapılanmaları gördüm" diyen Yıldız'ın söyledikleri gerçekten çok çarpıcı:

"Yapılanma alanı Cebeci hafriyat alanıdır; bu yapının bir ayağında Fatih Keleş bulunmaktaydı. Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü, Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte Cebeci döküm sahalarından gelen sıcak paranın kontrolünü sağlıyorlardı. Hatırladığım kadarıyla 2022 yılından itibaren tüm İstanbul'un döküm ve hafriyat alanı olarak burası gösterilmiştir. (...)

Buraya giden hafriyat yaklaşık İstanbul'un tüm hafriyatının yüzde 70'idir. Buranın yıllık cirosu 150-200 milyon dolar civarındadır. Bu firma resmi fişlerin yanında gayriresmi fişler de kesmiş, bu şekilde çift fiş kesme eylemi yapmış, gelen paraların bir kısmını da naylon faturalarla dışarıya aktarmıştır."

Peki bu paralar kime gitmiştir?

Cevabı İmamoğlu'nun ilk halkasında yer alan Yıldız veriyor:

"Bu paraların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nundur. Bu şahıs Fatih Keleş aracılığıyla Ekrem İmamoğlu ile toplantılar yapmış ve bu izinleri almıştır. Ekrem İmamoğlu döküm sahası alanındaki işlerin gayriresmi eşit ortağıdır."

Kamuya ait bu paralara el koyma "hırsızlık" değil de nedir? Bu paralarla siyaseti finanse etmek ahlaki mi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birinci elden anlatılan bu iddialara da "yalan ve iftira" diyor. Özel'e hatırlatırım, daha önce Beşiktaş Belediyesi'nde bir yolsuzluk iddiası ortaya atılınca Kemal Kılıçdaroğlu hemen üç kişilik bir araştırma heyeti oluşturdu ve olayı araştırdı.