AK Parti adaylarının ortak şifresi

Başkan Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da yaptığı iki aday toplantısıyla 31 Mart seçimlerinin startını verdi. AK Parti, bir önceki yerel seçime göre bu seçimlere çok büyük bir moral üstünlükle giriyor. Arkasında da rakiplerinin deyimiyle tarihin en kritik 2023 seçimlerini kazanma motivasyonu var.

Rakipleri de bir o kadar moral çöküntüsü içinde.

Bu da AK Parti'ye tarihi bir fırsat sunuyor.

Gördüğüm kadarıyla AK Parti de adaylarını bu tarihi fırsata uygun belirlemiş. Hedefi de Başkan Erdoğan önceki gün Ankara'da yaptığı aday toplantısında koydu:

"Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Buna hazır mıyız?"

Gerçekten de açıklanan adayların ortak noktaları büyük oranda bu hedefe uygun. Liste aynı şehir, büyük hizmet ve parti eksenli ortak isimlerden oluşuyor.

Birkaç örnek bile tabloyu göstermeye yetiyor. İşe İstanbul'dan başlayalım.

Murat Kurum: Kurum, bir bürokrat ama onu öne çıkartan bürokratlığı değil, hizmeti ve çalışkanlığı. Sadece son birkaç yılı hatırlayın; Kurum'un, Kastamonu Bozkurt'tan Giresun'a, Elazığ ve İzmir depreminden Manavgat'taki yangına, TOKİ evlerinden İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine kadar Türkiye'nin her şehrinde ve ilçesinde izi var. Aynı zamanda da İstanbul milletvekili... Eğer İstanbullu, mevcut iki aday, Kurum ve İmamoğlu kıyaslaması yapacaksa, sadece Elazığ'daki deprem fotoğrafına bakması yeterli... Biri 30 gününü depremzedelerle geçirirken diğeri Elazığ'a bir gün uğrayıp Palandöken'de kayak fotoğrafı veriyordu. Seçim İstanbullunun...

Turgut Altınok: Altınok, milliyetçi bir siyasi gelenekten geliyor. Ama sonrası Fazilet Partisi ve AK Parti'nin kuruluşuyla devam ediyor. 2004-2019 yıllarında da iki kez Keçiören Belediye Başkanlığı'nı kazanan Altınok'un Ankaralı ve AK Partili oluşu seçmeni de partilileri de motive ediyor. Hizmet konusunda da iddialı bir isim. Çevresi gecekondularla kuşatılan Keçiören'i, modern bir şehre dönüştüren Altınok, Ankaralılara iddialı bir söz veriyor:

"Keçiören, Ankara'mızın nüfus olarak altıda biridir fakat bütçemiz büyükşehir belediyesinin 45'te biridir. 45'te bir bütçeyle büyükşehirden daha çok iş, eser ve hizmet yaptık. O 45 misli bütçeyle düşünün Ankara'ya nice hizmetler, nice eserler yapacağız."

Hamza Dağ: Sanıyorum AK Parti ilk kez İzmirli bir adayla İzmirlilerin karşısına çıkıyor. Dağ, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'ndan geliyor. İl başkanlığından milletvekilliğine, oradan da partinin genel başkan yardımcılığına uzanan başarılı bir siyaset yolculuğu var. Şimdi doğduğu şehrin şehremini olmak için yeni bir yolculuğa çıkıyor. İzmir CHP'nin kalesi gibi görünse de bu seçimde işlerin değişebileceği öngörülüyor. CHP'nin DEM'le iç içe geçmesi, İyi Parti ve TİP'in kendi adaylarıyla çıkması AK Parti'ye yeni bir şans sunuyor. Bu şansı da en iyi değerlendirebilecek isim Hamza Dağ... Bu aynı zamanda sürekli irtifa kaybeden İzmir için de bir şans.

Hakan Tütüncü: Önümüzdeki yerel seçimlerde el değiştirmesi ihtimali yüksek şehirlerden biri de turizmin başkent Antalya... AK Parti bu kez yarışa yine bir Antalyalıyla, Kepez'in 3 dönem belediye başkanlığını başarıyla yapan Hakan Tütüncü ile katılıyor. Tütüncü de AK Parti gençlik kollarından gelen ve çalışkanlığıyla bilinen genç bir siyasetçi. Hizmetleri ve samimiyetiyle sadece AK Partililerin değil CHP'lilerin de ilgi gösterdiği bir isim. Tütüncü aynı zamanda 71 üye belediyesi bulunan Akdeniz Belediyeler Birliği'nin de başkanı. Antalya'nın bu kez de el değiştirmesi sürpriz olmaz.

Kısacası, sadece bu şehirlerde değil, başta deprem bölgeleri olmak üzere diğer şehirlerde de AK Parti aynı ortak noktalara göre aday belirlemiş.

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