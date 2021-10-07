AK Parti siyasi arenaya çıktığı andan itibaren inanılmaz bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. İlk yıllarda bırakın ordunun tepe yönetiminin siyasileriyaklaşımlarını, farklı farklı cuntaların darbe hazırlıklarından, 2007'deki "e muhtıra"ya kadar onlarca derin kuşatma yaşadı. Yetmedi, 7 Şubat 2012'de MİT operasyonuyla FETÖ devreye girdi ve akıl almaz saldırılarını 15 Temmuz darbe girişimine kadar götürdü.'ın liderliğindeki AK Parti, toplumun da güçlü desteğiyle bütün bu kuşatmaları ve darbe girişimlerini püskürtmeyi başardı. Böylece Türkiye, sadece siyasi alanda değil, ekonomik alanda da ayağına vurulmuş en güçlü prangadan büyük oranda kurtuldu.Büyük oranda diyorum çünkü hâlâ o prangayı vuran vesayet rejiminin kalıntıları sadece bürokraside değil, siyasette de varlığını sürdürüyor.Bu gerçeğin özellikle siyasetteki uzantısını önceki gün AK Parti Grup toplantısındayeni bir kavramla dile getirdi:Siyasi literatürde var mı bilmiyorum ama "muhalefet prangası" kavramsallaştırması, Türkiye'de farklı bir hesaplaşma yaşandığını gösteriyor. Çünkü Türkiye'deki iktidar-muhalefet ilişkisi, hiç de örnek alınan Batı demokrasilerinde görülen klasik iktidarmuhalefet ilişkisine benzemiyor. Burada yaşanan şey, açıkçamücadelesidir.AK Parti de teşkilat olarak bu teze uygun yeni bir hazırlığın içinde... Önümüzdeki günlerde 93 bin kişilik dev bir eğitim programı başlatıyor.olarak nitelenen programı, AK Parti'nin AR-GE ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısıaçıkladı.İşte bu programın ana omurgasını da'ın altını çizdiğioluşturuyor. AK Parti'ye göre, muhalefet kimi zaman sistem, kimi zaman yaşam biçimi kimi zaman da piyasa üzerindendiye nitelenen bir operasyon yürütüyor.AK Parti de buna karşı, 2023 seçimlerine iki yıl kala 81 il ve 973 ilçe kadrolarını ayağa kaldıracak, onları donatacak yeni bir eğitim hamlesiyle cevap vermeye hazırlanıyor. İlk dersi deverecek.sloganıyla başlatacakları "TeşkilatAkademisi" hamlesinin amacını şöyle özetliyor:Peki, AK Parti böyle bir hamleye neden ihtiyaç duydu?Sorunun cevabı 56 bin kişiyle yapılan bir araştırmada saklı. O araştırma teşkilatlarda böyle bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle iki ihtiyaç çok dikkat çekici;eksikliği ve "hareket etmesi...Bu tablo 2023 seçimlerine giden sürecin hiç de kolay olmayacağını ve çok zorlu geçeceğini gösteriyor.