LEVENT TÜZEMEN

İptal edilen gol verilmeliydi

Yeni Malatyaspor'un önde yaptığı baskı ile agresif oyun anlayışı yüzünden G.Saray coşkulu oyununu sahaya yansıtamadı. İkinci yarı G.Saray'daki pozitif değişimin başında hücum beklerinin katkıları geliyor. Sakat Saracchi, cezalı Mariano'nun dışında Linnes de kulübede olunca görev alan Şener ile Ömer G.Saray'ın hücum uyumuna zarar verdi. Ömer sol bek oynayamaz. Ömer'in savunma konusunda pozisyon bilgisi zayıf ayrıca hücuma sık çıktığı için dönmekte zorlanıyor. El freni gibi oynayan Şener kenardan tek olumlu hareket yapmadığı gibi çok pas hatası yaptı. Alper Ulusoy'un "Ofsayt" diye iptal ettiği gol aslında geçerliydi. Çünkü Mina topla bilerek oynadı. Yani top Mina'ya çarpmadı. Galatasaray geçen yıl Başakşehir ile oynadığı ve 2-1 kazandığı şampiyonluk maçında benzer pozisyonda Onyekuru ile golü atmıştı. Ayrıca Ulusoy'un Gökhan Töre'nin Ömer'i atak anında indirmesine ikinci sarıyı ve dolayısıyla kırmızıyı göstermemesi tam bir eyyam kararıydı. Ayrıca Seri'nin eline topun çarpıp çarpmadığı konusunda VAR'ın devreye girmesi gerekirdi, bana göre penaltıydı. Akbaba'ya yapılan penaltıda ise bariz gol şansından dolayı kırmızı kart çıkması gerekirdi. G.Saray 2. yarıda dağınık oyununa çözüm üretemedi. Beklerin hücuma gereken desteği vermemesi Feghouli-Emre ikilisini olumsuz etkiledi. Onyekuru'nun çabukluğu ve hareketliliği ön plana çıktı ama final noktalarında gücü yetmediği için etkisiz kaldı. Galatasaray, Antalyaspor maçıyla başlattığı iyi futbolunu -belki de kupadaki Alanyaspor maçında yorgun düşmüş olacak ki- Malatya'ya karşı gösteremedi. Zor da olsa alınan 3 puan zirve takibi adına büyük önem taşıdı.

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