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KEREM ALKİN
TCMB ‘ölçülü indirim’i tercih etti

TCMB ‘ölçülü indirim’i tercih etti

17.01.2020, Cuma
TCMB'nin aralık ayında açıklanan beklenti anketinde,içinde bulunduğumuz ocak ayı için 100'e yakın ekonomistin aylık TÜFE artış oranı, yani tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 0,82 ile 1,16 arasındaydı. Tahminler yüzde 1 ile 1,13 aralığına yoğunlaşmış gözüküyordu. Geçen hafta açıklanan ocak ayı beklenti anketinde ise, aynı tahmin aralığının yüzde 1 ile 1,1'e yoğunlaştığını gözlemliyoruz. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon tahminleri ise yüzde 0,40 ile 0,65 aralığında şekillenmiş. Ekonomistlerin aralık ayı beklenti anketinde, bu yılın şubat ayı enflasyonu için tahminleri ise yüzde 0,70 ile 1 arasındaymış. Yani, yeni ankette ekonomistler ocak ayı için daha sınırlı, şubat ayı için ise daha hissedilir bir tahmin iyileştirmesi yapmışlar.
2018 yılı ocak ayı enflasyonu yüzde 1,02, 2019 ocak ayı enflasyonu ise yüzde 1,06 olarak açıklanmıştı. Bu nedenle, ekonomistlerin 2020 ocak ayı enflasyon oranları için yüzde 1 ile 1.1 aralığındaki tahminleri, son 2 yıldaki ocak ayı enflasyon oranının tekrarlanacağı beklentisine işaret ediyor. Bu durumda, 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak olan ocak ayı enflasyonu yüzde 1'in altında kalırsa, yüzde 11,84 olan yıllıklandırılmış manşet enflasyon 2020'ye gerileyerek başlamış olacak. Bu noktada, 2020'in ilk çeyreğinde, enflasyonun seyri kritik önemde olacak ve TCMB üst yönetimi de, enflasyonun seyrini yakından gözlemleyerek ve analiz ederek adımlarını sürdürecektir.
Nitekim, TCMB Para Politikası Kurulu, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi de dikkate alarak, bununla birlikte, 2019'da gerçekleştirdiği 'önden yüklemeli' faiz indirimleriyle kendisine bir hareket alanı açtığını da gözlemleyerek, 2020'ye 0,75 puanlık 'ölçülü' bir faiz indirimiyle başlamayı tercih etti. Finans sektörü profesyonellerinin ve ekonomistlerin önemli bir kısmı faiz indirimi beklentisini 1 puan civarında telaffuz etmelerine rağmen, TCMB 'temkinli' ve 'dezenflasyon süreci'ne kararlı bir şekilde devam ettiğini teyit eden bir adım attı. Enflasyonda aşağı trendin kalıcı hale gelmesine kadar, TCMB temkinli duruşunu aynen sürdürmekte kararlı.
TCMB'nin 'dezenflasyon süreci'ndeki kararlı duruşunu; fiyat ve finansal istikrara yönelik çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğini teyit eden 0,75 puanlık 'ölçülü' indirim kararı, piyasalarca da olumlu karşılandı ve döviz kurları üzerinde de 'istikrar'ı devam ettirici bir pozitif etkide bulunduğu da gözlendi. Aynı şekilde de, Borsa İstanbul'un yıla rekorlarla başlaması noktasında, hisse senedi piyasasındaki performansı da olumlu yönde etkiledi. ABD-İran gerginliği ilk andaki temposunu kaybederken, Hafter'in 'ateşkes'e hazır olduğu mesajı da teyit edilir ise, küresel petrol fiyatlarındaki sakinleşme, TCMB'nin enflasyonla mücadelesini olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle, ilk çeyreği 'temkinli', 'ölçülü' geçirecek TCMB PPK, yaz aylarında adımlarını hızlandıracaktır.
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