İSKENDER GÜNEN

Tercihleri hatalıydı!

Rapid Wien'in ilk maçta aldığı 1-0'lık sonuç var. Kendi sahasında kontrollü bir oyunla başladı. Tempoyu artırmayı düşünmediler. Kompakt bir yapı içerisinde garanti oynamayı tercih etti. İlk yarıda 3 net gol pozisyonu da üreten taraf oldu. Kaleci Uğurcan, bu maçta da öne çıkan oyuncuydu. 7 önemli gol pozisyonunda da çok başarılıydı. Trabzonspor için olumlu düşüncelerimiz ne yazık ki yok. Visca sakat olduğu için mi tercih edilmedi? Eğer sakat değilse sahaya çıkan 11'in sorgulanması gerekmekte. Orta alanda birbirinin kopyası 3 oyuncu var. Okay, Lundstram ve de Ozan. Lundstram bırakın rakipten top kazanmayı yaptığı pas hatalarıyla rakibin atak girişimlerini başlatan isim oldu! Önde Draguş geçen maçlarda olduğu gibi yine yalnızları oynayan isimdi. Ne orta sahadan gerekli desteği aldı, ne de iki kenardan istenilen toplar geldi. Bu da gol üretememelerinin en büyük nedeni idi.

İkinci yarıda durum 0-0'ken Abdullah Avcı'nın yaptığı oyuncu tercihlerinden sonra ilk yarıya göre rakip alanda daha fazla atak girişimleri öne çıktı. Yenilen golde savunmanın büyük yerleşme hatası sonucu belirleyen en büyük etkendi. Sağ bek Malheiro'nun kırmızı karttan sonra oyun dışı kalması ve de gelen ikinci gol. Görünen o ki sezon başından beri bir çalkantılı süreçten geçen Trabzonspor için bu maç bir nebze olsun soluklanma ve de moral motivasyonu yukarı çıkarma maçıydı. Fakat alınan sonuç ve de Avrupa kupasından bir alt ligde mücadele etmek zorunda kalmaları daha sorunlu bir süreci beraberinde getirecektir.

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