İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor bol pozisyon bulur

İki takımın son yıllarda birbirleriyle yaptıkları karşılaşmalarda Trabzonspor, G.Saray'a göre çok önde. Bu olgu, bir takım için öz güveni artırması açısından önemlidir. G.Saray'ın sezon başından beri en sorunlu bölgesi, savunması. Hem bireysel anlamda hem de uyum anlamında büyük hatalar içindeler. Bugünkü maçta sağ kenarında Boey ve Barış'ın olmayışı ve Marcao'nun savunmanın göbeğinde bulunmayışını düşündüğümüzde Trabzonspor'un önde bu bölgeye yapacağı baskı ile gol pozisyonları üretebileceği bir gerçek. Abdullah Avcı, her maç 8+3'te bir bekinin yerli olması nedeniyle sürekli değişime gitti. G.Saray maçında Peres'i sağ kenarda kullanması daha gerçekçi olur. Orta alan ise bu maçın kaderini tayin eder. Berat (Siopis), Hamsik ve Bakasetas'ın ortaya koyacakları performanslar maçın sonucuna büyük etki yapacaktır. Büyük maçlarda oyunun kaderini değiştirebilecek yetenekli oyuncuların performansları öne çıkar. Nwakaeme bu yüzden önemli. Dripling özelliği olan ve sezon başından beri gerek asist gerekse attığı gollerle büyük katkı yapan bir isim. Yalnız Avcı, Gervinho'nun sakatlığı nedeniyle bu bölgede Abdülkadir Ömür'ü mü yoksa Yusuf Sarı'yı mı oynatacak, göreceğiz.

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