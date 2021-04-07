İSKENDER GÜNEN

Bu hareket penaltı olmalıydı

Tempolu ve seyredenlere keyif veren bir maç olduğunu düşünüyorum. Kayserispor maçın başında Henrique'nin getirdiği topta Muğdat ile öne geçen taraf oldu. 1-0'dan sonra ise ilk yarının sonuna kadar oyunda üstünlüğü olan ve topa daha fazla sahip olan taraf Trabzonspor'du. Orta alanda Flavio ve Baker ikinci topları alarak atak girişimlerini başlatan iki isimdi. Bakasetas ise bu ikilinin olumlu oyunlarından dolayı çok daha etkin ve de akılcı oyun ortaya koydu. Bu maçta bir kez daha görüldü ki Bakasetas'ın kendi kalitesini ortaya koyması için yanında oynayan oyuncular çok büyük önem taşımakta. Attığı beraberlik golünde topla buluşması ve de sonuçlandırması üst düzeydeydi. Önde Nwakaeme, Djaniny ve Ekuban sürekli hareket halinde oldukları için önemli gol pozisyonu üretkenliği olduğu bir maç ama Kayserispor kalecisi Doğan'ı bir türlü geçemediler. Bununla birlikte Nwakaeme gibi üst düzey bir oyuncunun anlamsız şut tercihleri akıl alır gibi değil. Çünkü hücumu sonlandırmak için çok daha organize atak girişiminde bulunulma şansı vardı. İki direkten dönen top ve de Trabzonspor, rakibi tamamen kendi sahasında yaptığı baskı ile arzulu, istekli bir oyun ortaya koymasına rağmen bir puanla sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Bu arada 2. yarıda Bakasetas'ın frikik vuruşundan sonra kaleci Doğan'dan dönen topta Flavio'ya Aziz Behich tarafından yapılan bir hareket var.. Bana göre penaltı kararı verilmeliydi.



ALKIŞLAR DOĞAN ALEMDAR'A

Üç puan beklentisinin olduğu bir maç fakat bazı maçlar vardır ki oyunda istenilen düzeyde olsanız bile sonucu değiştirmek olanaksız kalır. Dün de kaybedilen iki puan, Kayseri kalecisi Doğan Alemdar'ın mükemmel performansı sebep oldu.

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