İSKENDER GÜNEN

Zirve hedefinden kopmuşlar!

Abdullah Avcı geldikten sonra oynanan karşılaşmalar göz önüne getirildiğinde Erzurumspor en anlamsız maçtı... Çünkü pas yüzdesi düşük ve pas hataları üst düzeyde bir Trabzonspor izledik. Geçen hafta forma giyen ilk 11'den 5 farklı isimle sahaya çıkmak, bütün dengeleri bozmuş. Vitor Hugo gibi savunmanın liderliğini yapan bir oyuncunun eksikliği ve de orta alanda mücadele gücü yüksek, rakipten top kazanan ve olumlu top kullanma becerisi olan Berat'tan yoksunluk sorunların yaşanmasına neden oldu. İki kenar bekten Hüseyin, stoper özellikli bir isim. Hücum girişimlerinde hiç yok, Marlon ise ne yaptığını bilmez bir halde pozisyon hatalarına ve de kademelerde sorunlarla dolu bir maça imza attı. Özellikle ilk yarıda Erzurumspor, Marlon'un olduğu sol kenardan savunmanın arkasında topla buluşulan anlarda final pasını iyi yapabilse, öne geçen taraf olurdu. Orta alandaysa top rakipteyken mücadeleden uzak bir görüntü ortaya çıktı. Bakasetas ve de Yunus Mallı, ikisi de aynı bölgenin oyuncusu. Önde Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve de Bakasetas ile Yunus Mallı'nın topa daha fazla sahip olmaları, ayağa daha fazla pas yapmaları gerkiyordu. Bu 5 isim de top Erzurumspor sahasına geçtiğinde aralarındaki uyumsuzluktan üretkenlikten uzak bir oyun sergilediler.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra bile oyun disiplininden uzak görüntülerin ortaya çıkması bundan sonraki haftalar için düşündürücü. Görünen o ki Alanyaspor yenilgisinden sonra bazı oyuncular zirve hedefinden kopmuş. Bu da performanslarında büyük düşüşler yaşanmasına neden olmuş.

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