İSKENDER GÜNEN

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Eksikleri görmek zorundasınız

09.03.2021, Salı
Alanyaspor oynadığı oyunla galibiyeti hak etti. Maçta oyunu istedikleri gibi yönlendirdiler ve Trabzonspor'a üstünlük kuran taraf oldular. İlk yarı önde baskı ile Trabzonspor savunmasına olumlu top kullandırmadı ve ikinci topları alarak orta alanda Salih'in organizatörlüğüyle iki kenardan da atak girişimlerinde bulundular. Ve bu bölümde Salih'in direkten dönen topu var.
Trabzonspor ise hatlar arasında sorunlar yaşadı. Orta alanda Berat, savunmanın içine girerek oynamaya çalıştı. Baker'ın ise yaptığı top kayıpları vardı. Önde hücumu yönlendirmeye çalışan Bakasetas ve ilk yarı Alanyaspor kalesinde atılan iki şutu var. Nwakaeme, Afobe ve de Ekuban istenilen düzeyde olmadıkları için üretkenlikten uzak göründüler.
İkinci yarı ise ilk yarıya göre rakip alanda oynamaya çalışan bir Trabzonspor var ama Alanyaspor'un kazandığı iki gol de top Trabzonspor'dayken yapılan hatalar sonucunda geldi. Birinci golde kaleci Uğurcan'ın Nwakaeme'ye attığı top Alanyasporlu oyuncular tarafından atak girişimi olarak değerlendirildi. İkinci gol de orta alanda Trabzonspor hücuma çıkarken yine rakibe kaptırılan top sonucunda geldi.
2-0'dan sonra Abdullah Avcı yaptığı oyuncu değişiklikleriyle bütün riskleri eline aldı. Penaltı ile kazanılan golden sonra ise oyunun son 10 dakikalık uzatma bölümünde Trabzonspor'un gole yaklaştığı pozisyonlar var ama karşı atakta Alanyaspor, bulduğu golle sonucu tayin eden taraf oldu.
Yoğun maç trafiğinde böylesi sonuçlar ortaya çıkabilir ama eksiklerinizi görüp bundan sonraki haftalarda oyun anlayışınıza uygun bir oyunu sahaya yansıtmak gerekir diye düşünüyorum.
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