İSKENDER GÜNEN

Trabzon’da oyun aklı Bakasetas!

F.Bahçe mağlubiyetinden sonra mutlak 3 puan alınması gereken bir maçtı. Kasımpaşa karşısında oyundan çok galip gelmek önem taşıyordu. Trabzonspor bunu başardı. Yalnız, oynanan futbol için olumlu düşüncelerimiz yok. Avcı'nın da olduğunu sanmıyorum. Bugüne kadar kendisini başarılı kılan anlayışından uzak görüntülerin sergilendiği bir oyundu. Bunun en önemli nedeni; öndeki Nwakaeme, Djaniny ve Ekuban'ın takım oyunundan çok bireysel becerileriyle sonuca gitme yanlışlıklarıydı. Üç oyuncu da atak sonuçlandıramadıkları ve top kayıpları yaptıkları için geri dönüşlerde sorunlar yaşadı. Kasımpaşa da orta alanı rahatlıkla geçti. İlk 15 dakikada Kasımpaşa önde baskı yaptı, rakibi eksik yakaladığı anlarda Yusuf ve Varga ile pozisyonlar buldu. Trabzon'un Djaniny ile kazandığı gol, Kasımpaşa savunma oyuncusunun ve kalecisinden kaynaklı... 1-0 öne geçtikten sonra bile topa daha fazla sahip olması gereken Trabzonspor, Berat'ın gereksiz bir müdahalesiyle rakibe penaltı kazandırdı. İkinci 45 dakikada, Trabzonspor, ilk yarıya göre rakip ceza sahası içinde daha fazla görüldü ve pozisyonlar yakaladı. Ama önde oynayan 3 oyuncu da paylaşma duygusundan yoksun oldukları için bir türlü ikinci golü bulamadılar. Eğer bir takımda Berat ile Bakasetas dışında orta alan ve hücumda tek top oynama düşüncesi yoksa dünkü maçtaki gibi sorunlar ortaya çıkar. Trabzonspor'un oyun aklı olan Bakasetas her maçta olduğu gibi yine devreye girdi ve 3 puanı getiren isim oldu. Alınan galibiyet öz güveni yeniden kazanma açısından önemli. Fakat istikrarlı sonuçlar için mutlak oyun anlayışından ve de disiplinden ödün vermemek gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

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